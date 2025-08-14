В апреле прошлого года паводок полностью затопил дачный дом 63-летней Марины БОРИСЮК в ПКСТ «Садовод» (Наримановка), где она проживала постоянно. Вода поднялась выше крыши, уничтожив имущество и бытовую технику.

Дом Марины Борисюк полностью затопило 6 апреля 2024 года. Теперь она занимается его восстановлением

От воды повреждены два мягких уголка, стиральная машина, полностью разрушились ванная комната и кухня, гарнитур с барной стойкой, шкафы и комоды.

А впереди зима...

Марнина Евгеньевна показала "НГ", что из бытовой техники после паводка в рабочем состоянии осталась только газовая плита

- На дачи мы с мужем заселились еще в 2011 году, до этого жили на съемных квартирах, - рассказала пенсионерка «НГ». - Мы не местные - из Атырау приехали сюда. За это время пережили два пожара и отстроились, а в 2020 году мой муж умер... У меня был хороший, благоустроенный дом. Но тут паводок, и вот уже больше года временно живу в социальном общежитии в Костанае. Все, что смогла, я в доме отремонтировала: забетонировала пол, провела проводку, сделала потолок.

Борисюк вспоминает, что о возможном паводке в апреле прошлого года дачников предупреждали заранее. Но она надеялась, что сильного затопления не будет, и поэтому не уезжала из дома. 6 апреля ее эвакуировали сотрудники ЧС. Какое-то время жила у знакомых, предлагали и размещение в эвакуационном пункте, но Марина Евгеньевна отказалась. Позже согласилась заселиться в социальное общежитие.

На деньги от акимата Марина Борисюк заказал стройматериалы и купила холодильник

Выделенных акиматом средств на восстановление жилья оказалось недостаточно. В этом году к ней вновь приходила комиссия и ее члены признали, что для завершения ремонта ей требуется ещё около 3 млн тенге. Но в итоге это не было официально зафиксировано.

- Они сказали, что я должна своими силами дом восстанавливать. А откуда их взять?! У меня 70 000 тенге пенсия! - комментирует решение акимата Борисюк. - Разве можно в таких условиях дальше жить?! У меня нет ни нормальной мебели, ни постели! А впереди зима...

Дом можно восстановить

В акимате Костаная "НГ" прокомментировали, что дом Борисюк признан ограниченно работоспособным, то есть пригодным для восстановления. Такое заключение выдала лицензированная организация после технического обследования.

Заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ в ответе на запрос уточнил, что Борисюк выплатили компенсацию в размере 2 243 062 тенге на восстановление жилья. Борисюк также рассказывала "НГ", что она получила единовременную выплату около 360 тыс. тенге и 363 тыс. тенге на покупку мебели.

- Между Борисюк и акиматом было подписано соглашение о предоставлении компенсации, однако она не предоставила отчёты о проведённых работах и использовании средств в установленный срок. Позже, в ходе судебных разбирательств, стороны пришли к соглашению в порядке медиации, - пояснил Исмагулов.

После паводка пенсионерке предоставили временное жильё в Центре адаптации и поддержки семьи. По её заявлению срок проживания там продлили.

По информации акимата, сотрудники выезжали на место, чтобы провести предварительный расчёт затрат на завершение ремонта без учёта ранее выделенных средств. Рассматривается вопрос о дополнительной помощи.

Марина Евгеньевна очень переживает за свою собаку, которая охраняет ее дачный дом

Режим ЧС в Костанае был снят 30 декабря 2024 года, и официальные правила возмещения ущерба больше не действуют. Однако, как отметил заместитель акима, если Марина Борисюк обжалует в суде результаты технической экспертизы и её дом признают аварийным, то возможно новое решение о компенсации - уже по решению суда.

