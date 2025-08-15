В Казахстане началась уборка нового урожая, в связи с чем заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил поскорее освободить элеваторы путём продажи остатков зерна, передаёт пресс-служба правительства. Это поручение Жумангарин дал на совещании оперативного штаба, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Сейчас в элеваторах по стране хранится 2,2 млн тонн зерна, или 16% от общей вместимости.

"Продкорпорации ранее было поручено реализовать до конца августа не менее 500 тысяч тонн зерна, на сегодня продано 328 тысяч тонн. Ведутся переговоры о поставках с Таиландом, странами Персидского залива, Афганистаном, Азербайджаном и Алжиром", – отметили в кабмине.



Урожай уже начали собирать в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Абайской, Жетысуской областях и в Шымкенте. Сбор ведётся на площади 23,6 млн гектаров, 16 млн из которых занимают зерновые и зернобобовые культуры.

На сегодня убрали 1,1 млн гектара (6,6% посевов зерновых), намолочено 1,6 млн тонн зерна. Аграрии собрали 17,4 тысячи тонн масличных культур, 363,5 тысячи тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и 1,6 млн тонн бахчевых. На уборку сельхозпроизводителям выделили 402 тысячи тонн солярки по ценам на 18-20% ниже рыночных. Они уже получили около 9300 тонн.

"В Алматинской и Жетысуской областях вегетационный период проходит без рисков, в Жамбылской области подача воды по рекам Шу и Талас идёт по графику. В сельских округах уже собрали бахчевые, и потребность в поливах снизилась", – добавили в правительстве.