Свой 110-й юбилей Костанайский областной историко-краеведческий музей встретил в строительных лесах и малярных подмостях, с упаковками гипсовых шпатлевок на полу: второй, внутренний этап реконструкции еще в самом разгаре. Мы уже писали (№ 27 (1214) от 2025.07.03), какая красота придет сюда после обновления и реэкспозиции. Все это время экспонаты, закутанные и уложенные в коробки, будто просили: «Покажите нас людям!» И руководство решило открыть две выставки одновременно: «История без конца» и «Души и сердца вдохновения» (см. стр. 24). Начнем по порядку. Как говорят блогеры, давайте разбираться.

Художник Олег Кусков вдохновляется башкирским нагрудником, деталью женского костюма нач. 20-й в.

Шапка бая Алдиярова

Музей «естественно-исторического профиля» в Костанае был создан 1 августа 1915 года по решению городской думы. По свидетельству музейных историков, дата 1 августа - юлианская, и если пересчитать в новый стиль, выходит 14-го, то есть аккурат сегодня.

Седло, конец 19-го в.

Учреждение разместилось в маленьком деревянном домике площадью 12 кв. м (3х4, как спальня в советских квартирах) и, по задумке, предназначалось для просветительской помощи школам города, не случайно его первыми экспонатами стали в основном наглядные пособия по зоологии, ботанике, географии, астрономии. Эти глобусы и школьные телескопы передали реальное училище и некоторые другие учебные заведения.

Браслеты. Конец 19-го - нач. 20-го вв.

После революции 1917-го музей прекратил работу, однако в период индустриализации, культурной революции и борьбы «с классово чуждым элементом» 1920-х не только открылся вновь, но и пополнил число экспонатов нетрадиционным и неприемлемым в наше время способом.

Шимакш - марийский свадебный головной убор. И калфак - татарская женская шапочка 19-20-х вв.

- Есть предметы, переданные в ходе репрессий 20-30-х годов, когда у зажиточных людей конфисковывали имущество, - поясняет заведующая отделом научно-исследовательского обеспечения истории, археологии и этнографии Евгения НИКОЛЕНКО. - Например, вот мужской пояс и головной убор, которые были конфискованы у бая Алдиярова и его семейства, в 1927 году они были переданы в музей.

Баю Алдиярову после конфискации пришлось ходить без этой шапки. Изготовлена в 19-м в.

…и не подпоясанным. Кiсе белбеу, 19-й в.

С 1936-го музей становится областным, а с января следующего года он впервые получил постоянное пристанище по ул. Ленина, 60 (сейчас пр. Аль-Фараби) и «твердые ассигнования» - читай: бюджетное содержание. Само упомянутое здание было построено в конце 19-го века как питейное заведение, но потом было перепрофилировано в Народный дом - такой центр культурной жизни города. Недаром там сейчас управление культуры, видимо.

Граждане, сдавайте историю!

Сегодня фондовые коллекции музея насчитывают больше 150 тыс. предметов. Случайных среди них нет: каждый, так или иначе, связан либо с историческими событиями, либо с известными личностями.

Шлем Айтбай батыра, 18-й в. Батыр отважно сражался в боях с джунгарами, похоронен в мавзолее Кожа Ахмета Ясауи

- Пополнение фондов - одна из основных форм деятельности нашего музея, - говорит его директор Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Вот буквально две недели назад к нам в фонды поступили две картины: одна из них - кисти известного художника Баяндина «Портрет Дулатова». Помимо того, на прошлой неделе проходил пленэр художников в Житикаринском районе. Итоги работы живописцев, уверена, также пополнят наши фонды. По этнографии у нас в прошлом году была большая экспедиция в Амангельдинский и Жангельдинский районы. Оттуда наши сотрудники привезли более 200 экземпляров самых разных личных предметов: там и одежда, там и кошма, корпе, ювелирные изделия настоящих мастеров, какие еще сохранились в Тургайском регионе. Предметы старинные, но частью есть и сработанные в недавнее время. Люди их дарили: музей не имеет права покупать.

Этим экспонатом вообще много кто вдохновлялся

- Сейчас у нас особого финансирования нет, поэтому, если мы и можем купить, то что-то особо уникальное, но это решается через управление культуры, оно финансирует такие приобретения, - поясняет Евгения Николенко. - Но если раньше люди сами с энтузиазмом приносили и сдавали предметы старины, то сейчас заметна тенденция, когда им интереснее продать старинный предмет антиквару и получить за это денежку. И исторический артефакт уходит куда-то к коллекционерам, которые для музея являются, по сути, конкурентами.

Мечта нумизмата

Впрочем, этих конкурентов сюда даже приглашают для консультаций. Недавно был такой случай: в фондах хранится фигура лошади каслинского литья, а на крупе у нее отверстие. Предполагается, что там что-то было, не просто ведь так. В каталогах такая лошадь не засветилась, в Интернете данных нет. Сотрудники музея пришли в коллекционный салон, а там точно такая же фигурка в целости. Оказалось, что в отверстие крепился подсвечник. То есть на самом деле у лошадки был функционал.

От каменных стрел до плеера

- Или вот такая история, - продолжает Евгения Сергеевна. - В прошлом году человек принес нам бронзовые наконечники стрел, причем такого типа исполнения и формы, каких у нас даже нет. Ему просто привезли строительный песок. Он его просеивал, смотрит - какие-то странные штуки. Принес к нашему специалисту, и пожалуйста. Другое дело, откуда был тот песок? Скорее всего, где-то рядом с курганом копали, а то и сам курган. В таком случае туда нужно посылать археологов, все проверить, и только потом дать разрешение, можно ли из того места вообще забирать песок для хозяйственных целей. То, что находится в земле, по идее, должно принадлежать государству. Но в Казахстане нет такого закона, который бы действительно боролся с «черными копателями».

Кинжал и капсюльный пистолет, 19-й - нач. 20-го вв.

Добавим, что современные предметы быта тоже отложены для вечности. Это, например, плееры и CD-диски, подробная коллекция фотоаппаратов, и их уже даже выставляли.

Каменные подвески эпохи энеолита. Могильник Бестамак

А на выставке «История без конца» вниманию посетителей представили экспонаты с уклоном в этнографию: среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев.

Калкаман Жакып осматривает наркобыз. 19-й в., который принадлежал Нургали Кузембаеву из рода ногайтлеу. Семейная реликвия целителей-баксы

- Чуть по-философски можно сказать? - поинтересовался профессор РГУ им. А. Байтурсынулы, кандидат философских наук Калкаман ЖАКЫП. - Этнография - это очень значимо, потому что благодаря ей сегодняшнее поколение видит, как в далекие годы, хотя бы столетие тому назад, жили их предки, и какие у них были ценности, чем они жили, как работали. А ведь есть такие ценности, которые существуют столько, сколько живет человек! Сегодня в нашем историческом музее действительно происходит историческое событие: целых 110 лет нашему хранилищу свидетелей старины. А для меня это - святое место.

Налобник и позатылень - детали головного убора крестьянки Курской губернии, 19-й в.

Святое место пусто не бывает. 110 лет назад музей начал работать как образовательный центр, им, по сути, и остается, предоставляя возможность узнавать о прошлом через экспонаты, показы и обучающие программы. Можно долго рассуждать о «формировании исторической памяти и культурной идентичности», а можно взять да прийти на выставку. Чтобы увидеть не просто старинные вещи, а себя в вечном течение времени.

Фото автора