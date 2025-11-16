Эту собаку вместе с другими щенками подбросили к приюту ОО «Надежда Плюс kst», где она проживает и сейчас. Волонтеры дали ей кличку Меха - так они называют всех меховых собак.

Меха очень любит людей

- Они однозначно были домашним приплодом, потому что щенки точно знали человека, - рассказала председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - В силу того, что любой приют - это скученность и вирусы, большая часть щенков погибла. В живых осталась только Меха.

Собаку стерилизовали. По оценке волонтеров, Меха очень социально ориентирована.

- Она обожает людей, и я бы даже сказала, что она зависит от них, - пояснила Лебединская. - Ей рядом нужен добрый человек.

На территории «Надежды» Меха живет в вольере. Она также может жить во дворе, но не на цепи.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7 707 287 3199 или в директ Instagram @hope_kst

Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ