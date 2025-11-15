Считается, что мюзикл - это число американский жанр. Но в Казахстане он находит свое место, потому что музыка и песни очень значимы в культуре казахов. Шамши Калдаяков - композитор, который написал музыку на песни, не только ушедшие в народ, но и ставшие своего рода культурным кодом нескольких поколений.

Бакыт спасает Әнім случайно трижды, прежде чем ей действительно понадобится его помощь

Режиссер Санат Шапашов выпустил в прокат не просто первый мюзикл на казахском языке, а настоящий праздник и уютное пространство, где зритель вместе с героем пройдет тернистый путь к счастью.

Герои

В центре повествования мужчина и женщина, которые стараются найти свое место в холодной и суровой Астане. У обоих говорящие имена. Бақыт (счастье) приезжает из Арыса с мамой и болеющим братом в надежде найти работу и вылечить братишку. Әнім (песня) переводится из Актау, чтобы строить карьеру, но родители стараются выдать ее замуж, что девушку не устраивает.

Бакыт - опора для семьи и надежда матери

Бақыт с детства после смерти отца берет на себя роль второго взрослого в семье, что зритель видит через ретроспективный музыкальный номер на песню поэта Ғафу Қайырбекова «Ана туралы жыр». Особо выделяется сцена, где мать передает старшему сыну швабру, чтобы успокоить малыша, тем самым поручая ему часть своих обязанностей. И Бақыт берет их, потому что понимает всю тяжесть, которую берет на себя вдова с двумя детьми.

На первый вгляд, холодная Әнім просто старается соответствовать жестокому миру каменных джунглей

Әнім находится под постоянным прессингом родителей, и при этом на работе ей приходится терпеть приставания начальника, от которого она не может избавиться, потому что он не понимает слова "нет". В фильме показаны сцена харрасмента без приукрашивания, и хотя подруга Әнім упрекает героиню в том, что та привередничает, авторы выражаются резко против слепого следования стереотипам. Женщина не должна терпеть домогательства, не должна радоваться сталкингу и насильственному ухаживанию. И не должна выходить замуж только потому, что так хотят родители.

Отсылки

Нельзя не заметить отсылки к фильму Дэмьена Шазелла «Ла-ла-ленд». Это первая уличная массовая музыкальная сцена, в которой все прохожие просто поют песню «Бақыт құшағында», давшую фильму не только название, но и общее настроение. Также отсылка видна в желтом платье девушки Әнім, ставшей романтическим интересом центрального персонажа истории Бақыта. И, разумеется, сцена, в которой пара взмывает вверх и танцует в звездном небе, это прямая отсылка к одному из самых популярных мюзиклов последнего десятилетия.

Отсылка к "Ла-ла-ленду" - желтое платье героини

Однако эти отсылки не просто адаптация - это в целом переосмысление и новая история. Герои фильма «Бақыт құшағында» - это не юные мечтатели, а прагматичные люди среднего возраста, готовые на все, чтобы, во-первых, реализовать свои амбиции в столице, а во-вторых, не разочаровать свою семью. Бақыт мечтает найти работу, которая позволит ему вылечить брата и обеспечить всем необходимым маму, а Әнім старается добиться карьерного роста самостоятельно и игнорировать попытки родителей посватать ее. Оба они романтики, но им некогда отвлекаться, поэтому только судьба может их свести вместе, что и происходит по сюжету фильма.

Отсылка к "Поющим под дождем" - фонарный столб

Есть отсылки и к другим фильмам. Главный герой в момент ожидания кружится вокруг фонарного столба - и вспоминаешь «Поющих под дождем». А в кинотеатре влюбляющиеся Әнім и Бақыт как будто видят себя в легендарных сценах к фильмам «Қыз жібек» и «Менің атым Қожа».

Авторы продолжают традиции старой школы кино Казахстана, где, несмотря на цензуру и ограничения, выходили фильмы с песнями на казахском языке старались максимально показать современное культурное наследие казахов. Сразу вспоминается фильм «Наш любимый доктор», где режиссер Шакен Айманов постарался включить всех представителей искусства Казахстана того периода. Санат Шапашов постарался внести песни композитора Шамши Калдаякова в рамку сюжета мюзикла, и у него это получилось успешно.

Песни

Музыкальные номера логично и гармонично встроены в повествование. Они отражают настроение персонажей - как в момент романтической экскурсии по Астане под песню на стихи Фархата Кубиева «Шынарым», где герои веселятся, танцуют и поют. А также дают возможность высказать сложные эмоции через знакомые строки, ставшие частью самосознани. Как в случае, когда герой поет Әнім песню «Арыс жағасында» Мұхтара Шаханова.

автор: Sanzhar Mirasbekov

Первая песня «Бақыт құшағында» написана поэтом Тұманбаем Молдағалиевым. Яркое и светлое признание в любвии раскрывается через многоголосье горожан и красиво поставленные танцы.

Случайная встреча в фильме не случайна. Все это - проделки судьбы

После судьбоносной встречи Әнім и Бақыта мужчина теряет телефон, опаздывает на собеседование и приходит к другу за помощью. Проницательный товарищ понимает, что случайная встреча вскружила голову Бақыта, и поет ему заводную, в современной обработке песню «Сырғалым» на слова поэта Балуана Беркенова. Ни один раз друг будет помогать Бақыту. И, конечно, не останется в финале истории без вознаграждения.

Друг Бакыта помогает ему, хотя тоже считает, что в столице выживает только тот, кто при деньгах

Несколько случайных встреч вновь сведут романтическую пару, и когда Әнім соглашается на свидание, зрителю показывают два красивых вальса Мұхтара Шаханова: ожидание героя под песню «Кешікпей келем деп ең» и оммаж на легендарные фильмы под песню «Қуаныш вальсы». Несмотря на сложности, персонажи находят в своем сердце место для любви, но на решительный шаг в отношениях их подталкивает суровая реальность.

Бакыт постоянно сомневается, правильно ли он поступает

Начальник-самодур старается привлечь внимание Әнім, исполняя для нее песню «Бәрінен де сен сұлу» на стихи поэта Мақсұтбека Майшекина. Герой оказываются в сложной ситуации - если он пойдет против начальника и защитит Әнім, то лишится возможность обеспечивать семью. Но если ничего не сделает - потеряет любимую. Муки совести приводят его в бар, где он поет одну из печальных песен Шамши Калдаякова «Сыған серенадасы» на слова Қадыра Мырзалиева.

Среди всех персонажей герой отличается и внешностью, и характером

Пройти все испытания и признать ошибки герою также помогают песни «Әнім сен едің» Тұманбая Молдағалиева и «Өмір өзен» Мұхтара Шаханова.

Злодей наказан, герои получают второй шанс и над Астаной звучит песня, в которой уже нет такого наивного позитива, как в начале. Есть сладко-горькая радость от того, что рано или поздно каждый найдет свои счастье, но путь этот не будет легким.

Итоги

Если захотеть, то можно найти в фильме немного навязчивую рекламу, особенно в первом акте. Но это только если захотеть, потому что фильм не был снят с помощью государственного бюджета, а Астана, безусловно, заставлена рекламными баннерами. Просто в кадр попали те, кто помогал авторам. Вторым недостатком можно назвать субтитры на русском, которые не всегда передают, а иногда даже искажают слова персонажей, меняя контекст. И последний недостаток - обложка, которая ничего не говорит о фильме и путает дизайном. Но все это мелочи.

Фильм перекрывает все своими достоинствами. Вся музыка записана оркестром и профессиональными исполнителями, а также звучит одновременно аутентично и современно благодаря бережной и профессиональной аранжировке. Звуковой дизайн и операторскую работу нужно хвалить отдельно. Очень приятно, что звуки появляются, где нужно, и не мешают, а, наоборот, создают атмосферу и мир фильма более объемным. В момент, когда герой впервые признается в своих чувствах, пара сидит в машине у светофора, и красный свет переходит в зеленый, тем самым персонажи открывают путь к дальнейшему развитию событий. Такая внимательность к деталям похвальна.

Герои узнают друг друга лучше и готовы стать счастливыми

Яркие и теплые краски, музыка и искренние персонажи создают атмосферу уюта, в которую хочется возвращаться.

В кино Казахстана не часто выходят фильмы, которые радуют и создают свой мир. Поэтому, даже если вы никогда не слышали песен Шашки Калдаякова (что кажется почти невозможным), нужно сходить в кино, чтобы прочувствовать и понять этот музыкальный романтический мир.

Фото - кадры из фильма