Какие дома и в какое время лишатся света с 17 по 22 ноября 2025 года в Костанае
Андрей СКИБА
График отключения электричества опубликовала костанайская горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт»). В нем указаны дома и объекты, к которым не будет подаваться электроэнергия в разные дни периода с 17 по 22 ноября.
Отключение потребителей частного сектора и спальных районов 17 ноября 2025 года
ТП - 264 (работы на ВЛ) 17 и 21 ноября 2025 года с 10:00 до 18:00
Объекты:
магазин «Запчасти», «Голд Барс», «Asem Motors».
Частный сектор:
ул. Хакимжановой 64-88,19-23,64/1-64/21;
ул. Кооперативная 62-86,86/2-86/8,68/1-68/6,78/1-78/9;
ул. Комарова 15-33,19/1-19/16;
ул. 5 Декабря 70-90,82/2-82/12,19/11-19/20.
ТП - ГорЖилСтрой (работы на ТП) 17 ноября 2025 года с 09:00 до 20:00
Объекты:
АЗС «Гелиос», школа-сад «Уникум», детский сад «Солнышко», ГЭК-Экспресс, магазин «Пятачок».
Частный сектор:
ул. Б. Рубинштейна 40-72,64/2-64/9;
ул. Павлова 162-177;
ул. Бородина 63-83;
ул. Гоголя 169-177.
ТП - 360 (работы на ТП) 20 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00
Объекты:
ИП Сулейманова, ИП Макридина, ИП Жакупова.
Спальный сектор:
ул. Летунова 95.
Частный сектор:
ул. Летунова 105-123;
ул. Амангельды 163,165;
ул. Пушкина 166-184.
ТП - 616а (работы на ТП) 21 ноября 2025 года с 10:00 до 20:00
Объект:
магазин «Сабина».
Спальный сектор:
пр. Абая 28/4.
РП - 13 (работы на ТП) 22 ноября 2025 года с 09:00 до 21:00
Объекты:
ИП Жорина, ИП Поддубная, насосная на жилые дома.
Спальный сектор:
ул. Козыбаева 107;
пр. Тауельсиздик 112.
