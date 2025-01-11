Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в Костанае
11 января 2025, 17:19 | Государство
График отключения электричества опубликовала костанайская горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт»). В нём отмечены те дома и объекты, к которым не будет подаваться электроэнергия в разные дни периода с 13 по 17 января.
Иллюстративное фото из инстаграм-аккаунта службы IQomek
Отключение потребителей частного сектора и спальных районов на 13 января 2025 года
ТП - 659 (работы на ПС ) 13 и 14 января 2025 года с 10:00 до 18:00
ТОО «Архай», КТП-Лукъянцев, ИП Литовченко.
Спальный сектор: ул. Ворошилова 1а,3,3а,3б,74, пр. Абая 2а.
TП -44 (работы на ВЛ ) с 13 по 17 января 2025 года с 10:00 до 18:00
магазин «Василек»
Частный сектор: ул. Садовая 31-82, 62/1-62/4, 25/4-25/6, 27/1-27/5, ул. Ленинградская 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, ул. Сибирская 52-79, пр. Садовый 33/1-33/20, ул. Соколовская 50/1-50/113, ул. Плеханова 1-24. ул. Чернышевского 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3. ул. Баймагамбетова 42-73, 65/1-65/17.
Весь 2 Костанай (работы на В.Л)
14 января 2025 года с 10:00 до 13:00
ясли-сад №1, ясли сад «Ясмин», ТОО «Ардан -2015», поликлиника
Весь частный сектор
ТП - 659 (работы на ПС ) 13 и 14 января 2025 года с 10:00 до 18:00
ТОО «Архай», КТП-Лукъянцев, ИП Литовченко.
Спальный сектор: ул. Ворошилова 1а,3,3а,3б,74, пр. Абая 2а.
TП -44 (работы на ВЛ ) с 13 по 17 января 2025 года с 10:00 до 18:00
магазин «Василек»
Частный сектор: ул. Садовая 31-82, 62/1-62/4, 25/4-25/6, 27/1-27/5, ул. Ленинградская 2-24, 11/1-11/11, 13/6-13/12, ул. Сибирская 52-79, пр. Садовый 33/1-33/20, ул. Соколовская 50/1-50/113, ул. Плеханова 1-24. ул. Чернышевского 3-9, 7/2, 5/1-5/7, 9/3. ул. Баймагамбетова 42-73, 65/1-65/17.
Весь 2 Костанай (работы на В.Л)
14 января 2025 года с 10:00 до 13:00
ясли-сад №1, ясли сад «Ясмин», ТОО «Ардан -2015», поликлиника
Весь частный сектор
TП - 057 (работы на ПС) 14 января 2025 года с 10:00 ло 18:00
ИП Андреева, ИП Карховатова, теплицы « Ак -Кудук», КХ «Садовод», ПКСТ «Текстильщик 1».
Частный сектор: ул. Тепличный комбинат 2-11,12/1.12/2.
ТП - 311 (работы на ПС) 14 января 2025 года с 10:00 до 18:00
ИП Отрощенко.
Спальный сектор: пр. Тауельсиздик 2а, 2б.
Частный сектор: ул. Набережная 48а,64а, 48-89, 56/10-56/12, 77/1-77/10, 87/1, ул. Пушкина 2-12.
РП-1 (работы на ПС ) 15 января 2025 года с 10:00 до 18:00
ИП Сейтенов, ИП Хамхоев, ИП Ахметова, ИП Сапбеков, ТОО «Ахчин Г», СТО.
Спальный сектор: ул. Каирбекова 453.
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