Новости

Двое рабочих пострадали при ремонте водопровода в Рудном

14 августа 2025, 11:07 |  Происшествия

В результате обвала грунта мужчины получили травмы различной степени тяжести. Происшествие случилось 13 августа. Двое мужчин с травмами различной степени тяжести поступили в Рудненскую городскую больницу, передает ИА "Город".

Портал запросил комментарий в ДЧС Костанайской области. Там подтвердили данную информацию, сообщив некоторые обстоятельства:

«При проведении аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе произошло частичное оседание грунта. В результате двое работников получили травмы. Оперативными и скоординированными действиями Департамента по чрезвычайным ситуациям и оперативно-спасательного отряда пострадавшие были спасены и доставлены в Рудненскую многопрофильную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, второго - стабильное».

Пострадавшие являются работниками ТОО «Рудненский водоканал». ЧП произошло по ул. Калинина.

Фото из сети Интернет