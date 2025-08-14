Двое рабочих пострадали при ремонте водопровода в Рудном
В результате обвала грунта мужчины получили травмы различной степени тяжести. Происшествие случилось 13 августа. Двое мужчин с травмами различной степени тяжести поступили в Рудненскую городскую больницу, передает ИА "Город".
Портал запросил комментарий в ДЧС Костанайской области. Там подтвердили данную информацию, сообщив некоторые обстоятельства:
«При проведении аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе произошло частичное оседание грунта. В результате двое работников получили травмы. Оперативными и скоординированными действиями Департамента по чрезвычайным ситуациям и оперативно-спасательного отряда пострадавшие были спасены и доставлены в Рудненскую многопрофильную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, второго - стабильное».
Пострадавшие являются работниками ТОО «Рудненский водоканал». ЧП произошло по ул. Калинина.
Фото из сети Интернет
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.