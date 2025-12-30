В Астане на Велотреке «Сарыарка» прошел Кубок Казахстана по паравелоспорту, в котором приняли участие спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата (категория «С»), а также спортсмены с особенностями интеллектуального развития (категория «I») из Астаны, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областей.

Павел Бабенко на Велотреке «Сарыарка» / Фото instagram.com/paul_b_y

Кубок РК, прошедший при поддержке Казахстанской федерации паравелоспорта совместно с Федерацией спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития, является важным этапом в развитии паравелоспорта и направлен на выявление сильнейших параспортсменов страны и расширения состава национальной команды, которая в 2026 году будет представлять Казахстан на чемпионате Азии по паравелоспорту на треке.

Честь Костанайской области в Астане защищал мастер спорта международного класса Павел Бабенко, представлявший «Спортивный клуб инвалидов» и «Велосообщество «Костанай».

Павел БАБЕНКО принял участие в трех стартах - в спринте на 200 м с ходу, гонке преследования на 3000 м и гонке с раздельного старта на 1000 м, по итогам которых он завоевали три медали - две золотые и одну серебряную. Благодаря этому в командном зачете Костанайская область на Кубке РК заняла второе место. Также Павел Бабенко заработал право представлять Казахстан на международных соревнованиях, одним из которых и станет чемпионат Азии.

Победитель Кубка РК по паравелоспорту на треке Павел Бабенко / Фото instagram.com/paul_b_y

Кроме этого, наш параатлет был отмечен по итогам года благодарственным письмом министра туризма и спорта Республики Казахстан Ербола Мырзабосынова за плодотворную работу по пропаганде спорта, преданность делу и вклад в развитие паравелоспорта.

- Пожелание успехов в моих начинаниях, новых и высоких профессиональных достижений министром спорта стало для меня мощной мотивацией на 2026 год, в котором предстоит много стартов, - отреагировал на благодарственное письмо Павел Бабенко. - Значит все усилия не напрасны и вектор движения правильный. Хочется на своем примере еще больше делать для популяризации в паравелоспорте моей категории - категории «С». Я впервые выступал на треке. Гонки на треке - более экстремальные, тяжелее выступать, чем на шоссе. Я хочу отметить, что велоспорт и в частности паравелоспорт помогает преодолевать жизненные проблемы и интегрироваться в общество. Это помогает процессу самореализации, идет параллельное развитие в других сферах жизни, что значительно улучшает качество жизни. Кроме этого тренируется дисциплина, воспитывается характер. И, что немаловажно для параатлетов, здесь приобретаются друзья. Спасибо всем причастным к организации и проведению Кубка Казахстана за яркие положительные эмоции и приобретенный опыт.