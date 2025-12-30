Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото:depositphotos.com

В соответствии с законом в Казахстане теперь официально запрещена пропаганда ЛГБТ.

18 декабря сенаторы во втором чтении приняли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ.

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов ранее рассказал, какое наказание будет предусмотрено за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ.

"Если это первый случай, предусмотрен штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году). При повторном нарушении в течение года санкции ужесточаются — либо увеличивается сумма штрафа, либо административный арест до 10 суток", — сказал Кочетов.



При этом норма будет носить заявительный характер. Это означает, что нарушения не будут выявляться автоматически. Процедура начнётся только после поступления обращения от граждан – например, через портал eOtinish. После этого будет проводиться экспертиза контента на наличие пропаганды.

Контекст

История с запретом ЛГБТ-пропаганды началась ещё в апреле 2024 года. Тогда депутаты Мажилиса инициировали поправку в законопроект "О массмедиа", через которую планировали ввести запрет на пропаганду ЛГБТ.

Позднее мажилисмены и вовсе предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Её хотели приравнять к разжиганию социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Но предложения депутатов, касающиеся пропаганды ЛГБТ, не вошли в итоговый документ.

Следом, в августе, в Казахстане приняли решение по петиции против пропаганды ЛГБТ. Министерство культуры тогда частично удовлетворило петицию в отношении требования "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений".

В октябре 2025 года оказалось, что депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ. И эту поправку решили включить в законопроект по вопросамархивного дела.

В итоге 12 ноября депутаты Мажилиса приняли поправку о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь вне закона в Казахстане могут оказаться любые упоминания ЛГБТ в фильмах, рекламе и соцсетях.