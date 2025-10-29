На заседании рабочей группы депутаты 28 октября Мажилиса вновь подняли тему запрета на пропаганду ЛГБТ в информационном пространстве — от соцсетей и фильмов до рекламы. Поправку планируют включить в законопроект по вопросам архивного дела, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что подразумевает поправка

Как пояснила депутат Наталья Дементьева, поправка направлена на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в социальных сетях.

"Поправка подразумевает запрет на пропаганду в социальных сетях. Я так понимаю, в кинофильмах, рекламе. Пропаганду вот этих нетрадиционных сексуальных отношений. Должен быть запрет на это. Наши дети вот так открыто в социальных сетях не должны это видеть", – сказала она.

Если на кинорынок страны попадёт фильм, в котором есть ЛГБТ-отношения, его запретят? Скорее всего, да. Об этом тоже рассказала депутат Дементьева:

"Согласно вот этой поправке, фильмы должны корректироваться: нужно ли их в прокат отдавать, или всё-таки они несут какую-то псевдоидеологию чуждую нашим казахстанцам? (...) Фильмы, реклама должны чётко проходить, возможно, цензуру".

Зачем запрещать пропаганду ЛГБТ?

Как отметила депутат, в любой социальной сети можно наткнуться на ролики, где якобы продвигают идею, что ЛГБТ-отношения — это нормально.

"Но если мы сейчас это не прекратим, мы дойдём до того, как на Западе или где, не будет у нас пола при рождении у ребенка, а будет нечто, которое впоследствии будет себе выбирать пол", – считает Дементьева.

Как будут наказывать за пропаганду

Отвечая на вопрос о возможных наказаниях, Дементьева пояснила, что конкретные меры пока не определены: их будут прорабатывать дополнительно.

"Пока это всё будет обсуждаться и уточняться в подзаконных актах. Но, я считаю, наказание должно быть", — сказала она.

По словам депутата, начинать нужно с предупреждения, а затем — с административной ответственности.

"Далее должно следовать административное наказание. Насчёт штрафа я сейчас говорить не буду, потому что это нужно обсуждать, в первую очередь - с обществом. Я ещё раз повторяю: ни одна поправка просто так, как говорится, из головы депутатов не выходит. Она исходит из понимания и обращения наших граждан", – добавила Дементьева.

Как поправку комментировали депутаты

На заседании рабочей группы присутствовали более десяти депутатов Мажилиса. Никто из них не высказался против поправки — напротив, все поддержали идею и попросили включить себя в число соавторов.

Ниже — несколько коротких цитат депутатов, прокомментировавших инициативу.

Ринат Зайыт: "Мы должны думать о будущем. Оно начинается с воспитания детей. До тех пор, пока молодой человек не достиг совершеннолетия, он не должен получать рекламу, в которой рекламируются нетрадиционные отношения, которые нетрадиционны для нас".

Едил Жанбыршин: "Изменения в обществе начинаются с нас самих. Если мы будем придерживаться своих традиций, сохранять моральные принципы и не поддаваться влиянию чуждых идей, то сможем воспитать сильное, духовно зрелое поколение".

Ардак Назар: "Я, когда пришел в Парламент, сделал запрос о том, что я не поддерживаю нетрадиционные сексуальные отношения, их рекламу. И сейчас правительство поддержало наши нормы. Эти вещи вредят нашей независимости, будущему нашего государства".

Что ещё запретят

Под действие новой поправки попадают и массовые мероприятия, например тои и корпоративы.

Во время обсуждения депутат Айна Мурсалимова подняла вопрос о "сексуально-ориентированны" конкурсах с непристойными элементами, которые иногда проводят на таких праздниках.

Вице-министр культуры Евгений Кочетов подтвердил, что запрет будет распространяться и на подобные мероприятия.

Контекст

Напомним: в апреле прошлого года стало известно, что депутаты Мажилиса инициировали поправку в законопроект "О массмедиа", предусматривающую запрет на пропаганду ЛГБТ.

Позднее мажилисмены и вовсе предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Её хотели приравнять к разжиганию социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

17 апреля депутаты Мажилиса во втором чтении приняли Закон "О массмедиа", который будет регулировать работу СМИ. Тогда же вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что предложения депутатов, касающиеся пропаганды ЛГБТ, не вошли в итоговый документ.

В августе Казахстане приняли решение по петиции против пропаганды ЛГБТ. Это была третья петиция в Казахстане, набравшая необходимые 50 тысяч подписей.

Уполномоченный орган принял решение частично удовлетворить петицию в отношении требований "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений".