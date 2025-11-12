Депутаты мажилиса в среду приняли поправки в законодательство, запрещающие «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации». Поправки инициировала группа из 18 парламентариев, которые объясняют необходимость новых норм защитой детей и подростков от информации, способной «негативно повлиять на их представления о семье и морали», сообщает Радио "Азаттык".

Фото Depositphotos.com

По словам депутата мажилиса Елнура Бейсенбаева, поправки не ограничивают права людей с ЛГБТ-идентичностью, а лишь устанавливают рамки публичного распространения такой информации в СМИ, онлайн-платформах и телекоммуникационных сетях. Он подчеркнул, что нормы направлены на воспитательное влияние и соответствуют международной практике защиты детей.

Инициатива получила поддержку после петиции «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!», которая собрала более 50 тысяч подписей, а также ранее обсуждалась депутатами Едилем Жанбыршиным, Ринатом Заитовым, Саматом Мусабаевым и Ардаком Назаровым. По мнению парламентариев, закон регулирует только публичное информационное пространство и не касается частной жизни граждан.

Некоторые международные правозащитные организации критиковали законопроект, утверждая, что он нарушает права человека и может привести к административным наказаниям. В ответ депутат Никита Шаталов заявил, что поправки направлены исключительно на защиту несовершеннолетних, а Казахстан соблюдает свои международные обязательства и не преследует людей по признаку сексуальной ориентации.

Поправки были приняты единогласно. Законодательство вступает в силу как часть проекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела», а парламент подчеркнул, что цель поправок — ограничение публичной пропаганды, а не отмена прав ЛГБТ-сообщества.

Интернет-журнал "Власть" добавляет, что после вступления в силу запрета «пропаганды ЛГБТ» в Казахстане все фильмы будут проходить экспертизу, а книги будут маркироваться как 18+, заявил вице-министр культуры Евгений КОЧЕТОВ в кулуарах мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.

- Когда поправки вступят в силу, такой контент будет маркироваться как 18+. В материалах, где будут присутствовать подобные сцены, доступ ограничат для аудитории старше 18 лет, - отметил Кочетов.

По его словам, аналогично будет и с книгами.

Он также отметил, что будет проводиться оценка и экспертиза контента, и если будет принято решение, что в материале содержатся «принципы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», то по решению суда такой контент будет блокироваться.

- Если в фильмах и сериалах присутствует призыв к положительной оценке ЛГБТ-сообщества, то будет проводиться экспертиза и приниматься решение по этому контенту. С правообладателями будет вестись работа. Крайне важен момент оценки: просто наличие той или иной сцены не означает, что контент будет блокироваться и что люди будут привлекаться к ответственности. Но в случае нарушения контент будет блокироваться на сайтах, - пояснил вице-министр.

Он также отметил, что как только поправка вступит в силу, появится еще один пункт, на который будут обращать внимание при выдаче прокатного удостоверения в кинотеатрах.

- На эти моменты сейчас не обращают внимания, потому что в перечне противоправного контента они не содержатся. Как только поправка вступит в силу, появится еще один пункт, на который будут обращать внимание при выдаче прокатного удостоверения в кинотеатрах Казахстана. Это станет основанием, чтобы по результатам экспертизы исключить данный контент, - сказал он.

