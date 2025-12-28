Новый год в Казахстане трудно представить без мяса. Бешбармак, сорпа, манты, жаркое, конина и баранина — привычные и любимые блюда на праздничных столах. Однако именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений, которые заканчиваются не семейным застольем, а больничной палатой. Санитарный врач управления санитарно-гигиенического мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Эльвира Хуснутдинова рассказала корреспонденту TengriHealth, как выбрать безопасное мясо и какие ошибки казахстанцы совершают чаще всего.

Фото:depositphotos.com

Главные причины пищевого отравления

По словам эксперта, в последние годы это подтверждает и статистика.

"В разных регионах Казахстана регулярно фиксируют массовые отравления после семейных торжеств, банкетов и посещения кафе, где в основе меню были мясные блюда", — отметила Хуснутдинова.

Причины таких случаев, как правило, одни и те же: некачественное мясо, нарушение условий хранения и недостаточная термическая обработка.

Например, весной этого года в Астане зарегистрировали групповое пищевое отравление — пострадали двадцать человек. По данным заместителя руководителя столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанны Пралиевой, заболевание было связано с едой одного из столичных кафе.

Эльвира Хуснутдинова отметила, что большинство массовых отравлений фиксируют после банкетов и домашних праздников. Частая причина – блюда, которые долго стоят на столе, повторно разогреваются, хранятся с нарушением температурного режима, а затем раздаются родственникам — как сарқыт.

Справка: Сарқыт — это традиция в казахской культуре, когда после застолья гости получают с собой угощения в знак уважения.

"Если блюдо выглядит нормально, это не значит, что оно безопасно. Бактерии не всегда меняют вкус и запах пищи. Мясо — продукт высокого риска. Ошибка на любом этапе, от покупки до приготовления, может привести к серьёзным последствиям для здоровья", — подчеркнула санитарный врач.

Где и как правильно выбрать мясо

Большинство рисков возникают ещё до того, как продукт попадёт на кухню — в момент покупки. Спешка, доверие к "проверенному продавцу" или желание сэкономить нередко приводят к ошибкам, которые могут дорого обойтись.

Эльвира Хуснутдинова советует покупать мясо только там, где есть ветеринарно-санитарный контроль: на официальных рынках, в магазинах и супермаркетах.

А вот мясо "с рук", на стихийных точках или по объявлению — одна из самых частых причин пищевых отравлений и инфекций, подчеркнула специалист.

Без контроля такое мясо может оказаться опасным:

происходить от больного животного или быть заражённым паразитами и бактериями;

его нередко хранят с нарушением температурного режима.

"Отсутствие ветеринарного контроля означает, что мясо никто не проверял на наличие инфекции и паразитов. Это прямой риск для потребителя", — отметила санитарный врач.

На что обращать внимание при покупке

Эльвира Хуснутдинова напомнила, что мясо — это не вопрос вкусовых предпочтений, а вопрос безопасности. В первую очередь оно должно:

иметь однородный естественный цвет — без серых, зелёных или тёмных пятен;

не быть липким и скользким — слизь говорит о начале микробного разложения;

оставаться упругим: при нажатии быстро восстанавливать форму;

почти не иметь запаха.

Резкий, кислый или сладковато-гнилостный аромат — повод отказаться от покупки, даже если на вид мясо кажется нормальным.

Если мясо продают в упаковке, то она должна быть целой — без вздутия и потёков, с чётко указанной датой и условиями хранения. Вздутие — признак газообразования, значит, внутри уже идёт активное размножение бактерий.

Особое внимание — конине

Конина занимает отдельное место в казахстанской кухне и имеет свои особенности, которые важно знать, чтобы не спутать норму с опасным признаком.

Свежая конина:

имеет тёмно-красный цвет — для неё это нормально;

отличается слегка желтоватым жиром;

по структуре более плотная, чем говядина;

практически не имеет запаха, без кислинки.

"Любые посторонние запахи, слизь, чрезмерная мягкость или влажность должны насторожить, даже если продавец уверяет, что "так и должно быть", — предупреждает эксперт.

Даже на первый взгляд качественное мясо может скрывать опасные микроорганизмы: сальмонеллу, кишечную палочку, листерию и возбудителей паразитарных инфекций. При неправильном хранении, перевозке без холода или недостаточной термической обработке эти микроорганизмы начинают активно размножаться.

"Особенно уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Для них пищевое отравление может протекать тяжело и требовать госпитализации", — отметила санитарный врач.

Не "на глаз" и без спешки: как правильно готовить мясо

Главное правило, добавила Эльвира Хуснутдинова: мясо должно быть полностью приготовлено.

Среднее время варки:

конина — не менее 2–3 часов, до полной мягкости;

говядина — 1,5–2 часа;

баранина — около 1,5 часа;

курица — 40–60 минут;

фарш и изделия из него — до полной готовности, без розовой середины.

Готовый бульон должен быть прозрачным, без мутности и постороннего запаха.

"Пробовать мясо до полной готовности — распространённая ошибка. Это прямой путь к заражению", — отметила эксперт.

Помимо этого, санитарные врачи рекомендуют:

использовать отдельные ножи и разделочные доски для сырого мяса;

тщательно мыть руки и поверхности после разделки;

не оставлять готовые блюда надолго при комнатной температуре.

Вместо заключения

Безопасность мясных блюд начинается с правильного выбора продукта и заканчивается его полной термической обработкой. Особенно это важно для конины, которая требует более длительного приготовления.

Праздничный стол должен быть поводом для радости, а не причиной экстренного обращения к врачу. И очень часто именно простые решения — где вы купили мясо и как его приготовили — определяют, каким этот праздник запомнится всей семье, резюмировала Эльвира Хуснутдинова.

