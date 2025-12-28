Новости

У кого отключат свет в предновогодние дни?

28 декабря 2025, 09:06 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на последние дни 2025 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». 29 и 30 декабря плановые работы пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-224 (работы на ТП)

29 декабря с 09:00 до 19:00 

  • Детский сад № 14, 
  • магазин «Астыкжан», 
  • казпочта № 18, 
  • школа для малышей, 
  • бизнес- центр.

Спальный сектор:

  • пр. Кобланды батыра, 2 А, 4 А, 
  • ул. Урожайная, 18, 20.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова, 229-341, 
  • ул. Дружбы, 7/1,2-23, 
  • ул. Зерновая, 12/1-12/5, 24-36, 2-22, 
  • ул. Юности, 1-35, 
  • ул. Яковлева, 1-35.  

п. Киевский (работы на ТП)

29 декабря с 09:00 до 19:00

  • ТОО «Автостиль», 
  • АЗС «Гелиос № 8», 
  • ИП Ремизов, 
  • ИП Цуроева, 
  • ТОО «Лидер 2010», 
  • магазин «Хороший», 
  • «У Веры», 
  • «Баркат», 
  • АЗС «Эталон», 
  • ИП Ким, 
  • ТОО «Автомиг», 
  • ИП Моисеева, 
  • ИП Вельчинский, 
  • ТОО «Транс-Сервис», 
  • ИП Пугачев, 
  • ИП Боровинских, 
  • ТОО «Форум», 
  • ГЭК «Электрон».

Весь частный сектор п. Киевский 

ТП-419 (работы на ТП)

30 декабря с 09:00 до 19:00

  • Кофейня № 1, 
  • сауна «Арука», 
  • автомойка «Рако», 
  • кафе «Шахерезада». 

КТП-17 (работы на ВЛ)

30 декабря с 10:00 до 16:00

Частный сектор:

  • ул. Летунова, 45-69, 
  • ул. Шаяхметова, 59-82, 
  • ул. Бородина, 62-72, 165, 68/2-68/7, 
  • ул. Павлов, 130-150, 150 А.