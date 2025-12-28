У кого отключат свет в предновогодние дни?
28 декабря 2025, 09:06 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на последние дни 2025 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». 29 и 30 декабря плановые работы пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-224 (работы на ТП)
29 декабря с 09:00 до 19:00
- Детский сад № 14,
- магазин «Астыкжан»,
- казпочта № 18,
- школа для малышей,
- бизнес- центр.
Спальный сектор:
- пр. Кобланды батыра, 2 А, 4 А,
- ул. Урожайная, 18, 20.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова, 229-341,
- ул. Дружбы, 7/1,2-23,
- ул. Зерновая, 12/1-12/5, 24-36, 2-22,
- ул. Юности, 1-35,
- ул. Яковлева, 1-35.
п. Киевский (работы на ТП)
29 декабря с 09:00 до 19:00
- ТОО «Автостиль»,
- АЗС «Гелиос № 8»,
- ИП Ремизов,
- ИП Цуроева,
- ТОО «Лидер 2010»,
- магазин «Хороший»,
- «У Веры»,
- «Баркат»,
- АЗС «Эталон»,
- ИП Ким,
- ТОО «Автомиг»,
- ИП Моисеева,
- ИП Вельчинский,
- ТОО «Транс-Сервис»,
- ИП Пугачев,
- ИП Боровинских,
- ТОО «Форум»,
- ГЭК «Электрон».
Весь частный сектор п. Киевский
ТП-419 (работы на ТП)
30 декабря с 09:00 до 19:00
- Кофейня № 1,
- сауна «Арука»,
- автомойка «Рако»,
- кафе «Шахерезада».
КТП-17 (работы на ВЛ)
30 декабря с 10:00 до 16:00
Частный сектор:
- ул. Летунова, 45-69,
- ул. Шаяхметова, 59-82,
- ул. Бородина, 62-72, 165, 68/2-68/7,
- ул. Павлов, 130-150, 150 А.
Последние новости
28.12.25 16:49 Умерла французская актриса Брижит Бардо. Она активно защищала права животных в Казахстане.
28.12.25 15:08 Назарбаев приехал к Путину в Кремль
28.12.25 12:29 По факту ДТП на пересечении ул. Тәуелсіздік и ул. Майлина в Костанае полицией возбуждено административное производство
28.12.25 11:20 Ничего не понимаю, или Почему авторский фильм «№ 37» оставляет странное ощущение недосказанности
28.12.25 10:16 «Народный гаишник»: О «зебрах» на остановках
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.