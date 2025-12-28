Бывшая супруга Бишимбаева рассказала, кому он “слил“ свои активы
Бывшая супруга осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева опубликовала в Instagram очередное видео, в котором рассказала, как он пытался уменьшить сумму алиментов на их совместных детей, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Кахарман, как только Верховный суд отказал ей в рассмотрении жалобы о лишении Бишимбаева родительских прав, через несколько месяцев он подал иск о том, чтобы уменьшить алименты, потому что у него "уже нет такой возможности платить их". Как рассказала экс-супруга, это является ложью.
- Моими адвокатами доказано документально, что Куандык ещё 15 лет может платить алименты, - заявила она.
В итоге бывшая супруга Бишимбаева выиграла суд, и осуждённый экс-министр обязан платить по заключённому ранее алиментному соглашению. Как сообщила Кахарман, этот документ невозможно расторгнуть и он одинаково работает "в обе стороны".
- Если бы Куандык не начал "творить дичь", он как человек очень прокачанный в плане зарабатывания денег, скорее всего, сейчас уже был бы каким-нибудь мультимиллионером. Или, может быть, даже миллиардером. И тогда бы это соглашение его защищало. Я бы не смогла претендовать на большее, - добавила она.
Контекст
Назым Кахарман состояла в браке с Куандыком Бишимбаевым 14 лет, у них трое детей. Супруги развелись в 2020 году, через год после освобождения экс-министра из колонии по первому уголовному делу о коррупции.
Женщина не скрывала причин развода с Куандыком Бишимбаевым. По словам Назым, она понимала, что они больше не могут быть вместе, и поэтому подала на развод.
Напомним: в сентябре 2024 года бывшая жена Бишимбаева обратилась к Генпрокуратуре и Верховному суду.
В мае 2024 года Назым Кахарман рассказала, что после случившегося её дети захотели отказаться от фамилии Бишимбаева.
В апреле 2025 года сообщалось, что семья Куандыка Бишимбаева отказалась выплачивать алименты детям.
Не так давно бывшая жена осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева рассказала о его "подарке" на день рождения.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что 13 мая 2024 года Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор за убийство и истязание Салтанат Нукеновой - 24 года лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам заключения.
