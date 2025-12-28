- Моими адвокатами доказано документально, что Куандык ещё 15 лет может платить алименты, - заявила она.

Для того чтобы скрыть свои активы, Бишимбаев, по её словам, якобы "слил" их в пользу своего старшего совершеннолетнего сына, которому скоро будет 26 лет. При этом речь якобы идёт о "многочисленном недвижимом имуществе".

- Это прекрасно, когда ты заботишься о своём ребёнке. Но это отвратительно - "слить" активы в пользу своего совершеннолетнего сына, чтобы не платить алименты своим несовершеннолетним детям. Я даже не знаю, как это назвать, но у нас так было, - сказала Назым Кахарман.

В итоге бывшая супруга Бишимбаева выиграла суд, и осуждённый экс-министр обязан платить по заключённому ранее алиментному соглашению. Как сообщила Кахарман, этот документ невозможно расторгнуть и он одинаково работает "в обе стороны".

- Если бы Куандык не начал "творить дичь", он как человек очень прокачанный в плане зарабатывания денег, скорее всего, сейчас уже был бы каким-нибудь мультимиллионером. Или, может быть, даже миллиардером. И тогда бы это соглашение его защищало. Я бы не смогла претендовать на большее, - добавила она.

Контекст

Назым Кахарман состояла в браке с Куандыком Бишимбаевым 14 лет, у них трое детей. Супруги развелись в 2020 году, через год после освобождения экс-министра из колонии по первому уголовному делу о коррупции.

Женщина не скрывала причин развода с Куандыком Бишимбаевым. По словам Назым, она понимала, что они больше не могут быть вместе, и поэтому подала на развод.

Напомним: в сентябре 2024 года бывшая жена Бишимбаева обратилась к Генпрокуратуре и Верховному суду.

В мае 2024 года Назым Кахарман рассказала, что после случившегося её дети захотели отказаться от фамилии Бишимбаева.

В апреле 2025 года сообщалось, что семья Куандыка Бишимбаева отказалась выплачивать алименты детям.

Не так давно бывшая жена осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева рассказала о его "подарке" на день рождения.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что 13 мая 2024 года Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор за убийство и истязание Салтанат Нукеновой - 24 года лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам заключения.