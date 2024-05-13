В столичном суде огласили приговор экс-министру Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Informburo.kz.

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В совещательной комнате присяжные ответили на основные и дополнительные вопросы через тайное голосование, после чего судья определила приговор подсудимому.



Суд признал Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве с особой жестокостью и истязании. Ему назначили 24 года лишения свободы.

"Назначить ему наказание: по 10, часть 2 ("Истязания") – 7 лет лишения свободы, 99, часть 2, пункт 5 УК РК ("Убийство, совершённое с особой жестокостью") – 20 лет лишения свободы. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишимбаева опасный рецидив преступления. Отбывание лишения свободы Бишумбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания под стражей Бишумбаева с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчёта 1 день за 1 день", – сказала судья Айжан Кульбаева.



В своём последнем слове Куандык Бишимбаев заявил, что не прошёл "тест бога". Обращаясь к присяжным, он подчеркнул, что, чем ужаснее будет ложь, тем легче в неё поверят люди. Он призвал их "не быть орудием ненависти и расправ", так как его судят не как бывшего министра.

Защитники Бишимбаева настаивали, что он совершил непредумышленное убийство и лишь хотел побить Нукенову, но не рассчитал свою силу.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны заявил, что Бишимбаев вместе с Байжановым пытались вывезти из ресторана тело Нукеновой.





