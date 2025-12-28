Умерла французская актриса Брижит Бардо. Она активно защищала права животных в Казахстане.
На 92-м году ушла из жизни французская актриса Брижит Бардо. О её кончине сообщают французские СМИ, передаёт Tengri Life.
Брижит Бардо - французская актриса, певица, модель и активистка за права животных, икона стиля и секс-символ 1950–1960-х годов.
Всего Бардо снялась в около 50 фильмах, включая "Правду" (1960), "Презрение" (1963) и "Вива Мария!" (1965).
В 1973 году, в 39 лет, она завершила актёрскую карьеру и посвятила жизнь защите животных: основала Фонд Брижит Бардо (1986), боролась против охоты на тюленей и жестокого обращения с животными.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в декабре 2021 года Бордо написала письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных одну из статей.
В декабре 2019 года Брижит Бардо уже жаловалась Токаеву на жестокое обращение с животными в Казахстане. Тогда Президент ответил актрисе, заявив, что государство должно обратить внимание на проблему и показать себя милосердной нацией, уделяя внимание не только защите детей, но и животных.
