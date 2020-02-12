Касым-Жомарт Токаев ответил на письмо Брижит Бардо
Tengrinews.kz.
Касым-Жомарт Токаев рассказал о письме от французской киноактрисы Брижит Бардо, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:facebook.com/FondationBardot
"Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работы по защите собак и других животных. Я думаю, что это правильное обращение, мы должны обратить на него внимание. Мы должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных", - указал Токаев.
В декабре прошлого года Брижит Бардо пожаловалась Токаеву на жестокое обращение с животными в Казахстане.
"В некоторых городах, таких как Атырау и Уральск, сжигают живых животных, перед этим используя вещества, вызывающие паралич. Как можно представить себе такую пытку в XXI веке? Лица, совершающие подобное, во Франции и в большинстве стран мира считаются психопатами, и им назначены длительные сроки тюремного заключения. Я прошу вас, господин Президент, обратить внимание на отношение к бездомным животным", - писала французская актриса.
10 февраля в фонде Брижит Бардо рассказали, что получили ответ Токаева. Его передал посол Казахстана во Франции Жан Галиев. "Власти Казахстана предложили вступить в конструктивный диалог", - сообщили представители известной актрисы.
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