Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо обратилась к Токаеву
Французская киноактриса и защитница животных Брижит Бардо опубликовала открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Фото с сайта kurjer.info
В открытом письме, опубликованном 13 декабря 2019 года, Бриджит Бардо ужаснулась фактам жестового способа уничтожения бездомных животных в Казахстане. Письмо было опубликовано на сайте фонда, а также на французском и казахском языках поступило в редакцию Sputnik Казахстан.
- Я пишу, чтобы выразить свой ужас и отчаяние по поводу судьбы бездомных животных в вашей стране. Продолжают поступать свидетельства жестокого отлова и уничтожения собак и кошек, убитых варварским способом. Агентствам по "контролю за животными" хорошо платят за то, чтобы они очищали улицы от бедных животных безо всяких угрызений совести по поводу наносимых животным травм, а также потрясений, которые испытывают ухаживающие за ними люди, - говорится в письме.
В письме также демонстрируются фотографии истерзанных тел животных, а также говорится о фактах, кода в Атырау и Уральке перед сжиганием животных просто обездвиживали и сжигали живьем.
- Как можно представить такие пытки в XXI веке? Лица, совершающие такие действия, во Франции или в большинстве стран мира будут считаться психопатами и отправятся на лечение, либо будут приговорены к длительным срокам заключения, - отмечает Бардо.
Бардо предлагает Токаеву перейти к гуманному отношению к бездомным животным.
- Гуманный подход – это стерилизация, чипирование, расширение прав в отношении защиты бездомных животных. Деньги, которые сейчас тратятся на уничтожение животных, как раз можно направить на эти цели, - указывает зоозащитница.
Также Бардо предлагает помощь своей зоозащитной организации.
- Мой фонд готов содействовать в работе над сменой стратегии, которая принесет хорошие результаты в долгосрочной перспективе и интегрирует вашу страну в гуманистическую политику всеобщего уважения к человеку, природе и животным. Поработайте вместе с защитниками вашей страны над разработкой нового закона о защите животных, - попросила Бардо.
Бардо просит Токаева не откладывать ответ в долгий ящик и готова отправить представителя своего фонда в Казахстан.
- Я жду вас быстрого и положительного ответа, и готова послать представителя моего Фонда, который поделится своим видением и возможностью управления бездомными животными, без жестокости и угрозы роста их популяции. Не разочаровывайте меня, господин президент! - этими словами завершила Бардо свое письмо.
Брижит Бардо — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Активно занялась зоозащитной деятельностью в1970-х годах и основала свой "Фонд Брижит Бардо".
Родилась 28 сентября 1934 года. Сейчас Брижит Бардо 85 лет.
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