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Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо обратилась к Токаеву

17 декабря 2019, 14:16 |  Общество

Французская киноактриса и защитница животных Брижит Бардо опубликовала открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Фото с сайта kurjer.info

В открытом письме, опубликованном 13 декабря 2019 года, Бриджит Бардо ужаснулась фактам жестового способа уничтожения бездомных животных в Казахстане. Письмо было опубликовано на сайте фонда, а также на французском и казахском языках поступило в редакцию Sputnik Казахстан.

- Я пишу, чтобы выразить свой ужас и отчаяние по поводу судьбы бездомных животных в вашей стране. Продолжают поступать свидетельства жестокого отлова и уничтожения собак и кошек, убитых варварским способом. Агентствам по "контролю за животными" хорошо платят за то, чтобы они очищали улицы от бедных животных безо всяких угрызений совести по поводу наносимых животным травм, а также потрясений, которые испытывают ухаживающие за ними люди, - говорится в письме.

В письме также демонстрируются фотографии истерзанных тел животных, а также говорится о фактах, кода в Атырау и Уральке перед сжиганием животных просто обездвиживали и сжигали живьем.

- Как можно представить такие пытки в XXI веке? Лица, совершающие такие действия, во Франции или в большинстве стран мира будут считаться психопатами и отправятся на лечение, либо будут приговорены к длительным срокам заключения, - отмечает Бардо.

Бардо предлагает Токаеву перейти к гуманному отношению к бездомным животным.

- Гуманный подход – это стерилизация, чипирование, расширение прав в отношении защиты бездомных животных. Деньги, которые сейчас тратятся на уничтожение животных, как раз можно направить на эти цели, - указывает зоозащитница.

Также Бардо предлагает помощь своей зоозащитной организации.

- Мой фонд готов содействовать в работе над сменой стратегии, которая принесет хорошие результаты в долгосрочной перспективе и интегрирует вашу страну в гуманистическую политику всеобщего уважения к человеку, природе и животным. Поработайте вместе с защитниками вашей страны над разработкой нового закона о защите животных, - попросила Бардо.

Бардо просит Токаева не откладывать ответ в долгий ящик и готова отправить представителя своего фонда в Казахстан.

- Я жду вас быстрого и положительного ответа, и готова послать представителя моего Фонда, который поделится своим видением и возможностью управления бездомными животными, без жестокости и угрозы роста их популяции. Не разочаровывайте меня, господин президент! - этими словами завершила Бардо свое письмо.

Брижит Бардо  — французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Активно занялась зоозащитной деятельностью в1970-х годах и основала свой "Фонд Брижит Бардо".

Родилась 28 сентября 1934 года. Сейчас Брижит Бардо 85 лет.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.12.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переживают за наших собачек французы. Кнб, звоночек, вам не кажется?
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§ Victor Yang
Re: Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12280
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.12.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бриджит уже не торт...
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§ Гога
Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо обратилась к Токаеву
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.12.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Victor Yang
---Зато без силикона. Нам бы так в 85 выглядеть , если доживем.
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* таноми52
Re: Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1408
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.12.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы и в самом деле не попробовать - тратить средства не на уничтожение бездомных животных, а на их стерилизацию? Одновременно, наказывать тех хозяев, которые держат своих дворовых собак без привязи, тем самым давая им возможность бесконтрольно размножаться
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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