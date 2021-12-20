Звезда французского кино Брижит Бардо написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью 24, передает Informburo.kz.

Актриса отметила, что в новом проекте закона о защите животных много хороших положений. Однако в отношении бездомных животных есть несколько очень опасных статей, которые легализуют их убийства. Брижит Бардо остановилась на двух статьях – 25 и 24, в которых она заметила противоречие.

"Несмотря на то, что в статье 25 главы 5 сказано, что "регулирование численности бродячих животных путём умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается", в статье 24 говорится, что "отлов, временное содержание и умерщвление животных могут осуществлять службы отлова или даже индивидуальные предприниматели". Это очень противоречивые и опасно двусмысленные нормы, которые открывают дверь для применения насилия и произвола. Последовательность "отлов, временное содержание и умерщвление", упомянутая в Проект восемь раз даёт понять, что Казахстан продолжит старую и неэффективную практику контроля численности бродячих собак путем их уничтожения", – подчеркнула актриса.

Брижит Бардо отметила, что в законе нет упоминания об эффективном, этичном и ответственном способе управления численностью бездомных животных, который заключается в отлове, стерилизации, вакцинации, чипировании и возвращении их на ту же территорию. Такие рекомендации приводит Всемирная организация по охране здоровья животных. При этом Казахстан является её членом.

"Закон о защите животных должен быть историческим, стать примером для всех стран Центральной Азии, Законом, который мы сможем приветствовать и праздновать. Сейчас в проекте много возможностей для неправильного толкования, и тот факт, что слово "умерщвление" упоминается 20 раз, показывает, насколько правомерно проявлять осторожность и выступать против его принятия. Статья 24 должна исчезнуть из проекта закона", – написала она.

"Прошу вас, господин президент, дайте чёткое указание правительству Казахстана учесть вышесказанное и принять закон в ближайшее время без каких-либо двусмысленностей относительно его цели, которая заключается в реальной защите животных и передачи заботы о них в руки экспертов", – заключила она.