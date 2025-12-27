С 2026 года в Казахстане изменятся правила обязательного социального медицинского страхования. Более 3,5 миллиона граждан остаются незастрахованными. Кому государство окажет поддержку, а кто остаётся вне системы ОСМС - читайте в материале TengriHealth.

Фото: depositphotos.com

Поддержка социально уязвимых и незастрахованных граждан

По данным Министерства здравоохранения, примерно 3,5 миллиона казахстанцев по-прежнему остаются вне системы обязательного медицинского страхования. Большинство из них – 2,4 миллиона человек - имеют благополучный или удовлетворительный уровень жизни. Они должны сами начать платить взносы в Фонд медстрахования.

Около 1 миллиона человек относятся к социально уязвимым группам, за которые с 1 января 2026 года взносы в ОСМС будет делать местные акиматы. Речь идёт примерно о пяти процентах казахстанцев с низкими доходами.

При этом местные исполнительные органы будут оплачивать их медицинское страхование только по факту обращения за медуслугами.

Кроме того, расходы на взносы по ОСМС за официально зарегистрированных безработных также планируют переложить на местные бюджеты.

В Минздраве подчёркивают, что это связано с прямой ответственностью акиматов за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения.

Изменения для работающих граждан

Директор алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Ильяс Мухамеджан рассказал, что казахстанцы, которые непрерывно платили взносы в течение пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного до шести месяцев, даже если временно прекратят платежи. Ранее этот льготный период составлял всего три месяца.

- В этот период они по-прежнему смогут получать медицинскую помощь, включая дорогостоящие операции и лекарственное обеспечение. После трудоустройства или восстановления дохода задолженность по взносам придётся погасить, - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что с 2026 года верхний предел суммы для исчисления взносов работодателей и отчислений наёмных работников и работодателей на ОСМС составит:

Для работников - 1,7 миллиона тенге. Максимальные отчисления - 34 тысячи тенге в месяц.

Для работодателей - 3,4 миллиона тенге. Максимальные отчисления - 102 тысячи в месяц.

Ставки взносов не меняются: повышается только верхний порог доходов для исчисления взносов и отчислений в систему ОСМС.