В конце мая на сайте Epetition.kz появилась петиция против «пропаганды ЛГБТ». Ее автором выступила председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. Петиция быстро набрала 50 000 подписей. Некоторые СМИ писали, что работников бюджетных организаций заставляли подписывать эту петицию. Тем не менее предложение общественников в соответствии с законом рассмотрит комиссия Министерства культуры.

Гульзада Сержан (слева) считает, что людям нужно проще относиться к радужному флагу / Фото из соцсетей

15 и 16 июня в Костанае прошел воркшоп (семинар) по адвокации, мониторингу преступлений на почве ненависти, примерам дискриминации в отношении ЛГБТИК-сообщества. Его организовали активисты казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Жанар СЕКЕРБАЕВА и Гульзада СЕРЖАН. Они уже почти 10 лет занимаются проблемами ЛГБТ в нашей стране. «НГ» воспользовалась этим, чтобы задать им несколько вопросов.

Как они навредили?

- Петиция против «пропаганды ЛГБТ», пожалуй, впервые вышла за рамки общественной дискуссии и стала предметом пристального внимания Министерства культуры и информации. Что вы о ней думаете?

Жанар Секербаева (Ж. С.): - Каждый гражданин или гражданка, которые переживают за судьбу страны, должны создавать петиции по правилам. Есть 17 пунктов, они утверждены законом. И, на мой взгляд, Багила Балтабаева нарушила сразу два пункта. Во-первых, правила запрещают создание петиций, которые бы нарушали права человека в Казахстане или ущемляли какую-то группу людей. Во-вторых, нельзя создавать петиции, которые направлены на то, чтобы Казахстан не выполнял свои международные обязательства. И, я думаю, перед публикацией этой петиции не только ее авторка, но и администрация сайта Epetition.kz должны были проверить соблюдение этих правил. Даже если вам не нравится ЛГБТ, это не повод не соблюдать правила государственной платформы.

Позиция Минкультуры 18 июня в Министерстве культуры РК заявили, что петиция против ЛГБТ-пропаганды в Казахстане не нарушает прав и свобод человека и не призывает к какой-либо дискриминации. По мнению чиновников, авторы петиции лишь призывают «ограничить доступ детей и подростков к информации, пропагандирующей нетрадиционные семейные ценности».

Я не думаю, что ЛГБТ-люди нарушают рутину вашей жизни. Вы ходите на работу, заботитесь о близких. У всех есть свои заботы и интересы. Я хочу, чтобы каждый задал самому себе вопрос: «Как мне лично навредили ЛГБТ-люди?» И честно на него ответил.

- Думаю, ответ будет следующим: «Да, они мне не навредили. Но если они будут пропагандировать свои ценности, то навредят нашим детям или всему обществу».

Ж. С.: - Тогда им нужно посмотреть, что означает слово «пропаганда». Пропагандой может заниматься только государство. А у небольшой группы активистов на это просто не хватит сил.

Гульзада Сержан (Г. С.): - То, что обычно называют пропагандой, - это деятельность ЛГБТИК-активистов в защите прав людей. Например, «Феминита» пишет посты, участвует в мероприятиях, поднимает видимость ЛГБТИК-людей, чтобы делать общество более информированным. Чтобы они знали о существовании таких людей и о том, как их права нарушает государство. Казахстан взял на себя международное обязательство по созданию условий для правозащитников. Чтобы иметь возможность защищать права представителей ЛГБТИК, нам нужна какая-то платформа. И, когда нам говорят, что нужно запретить пропаганду, они подразумевают, что нужно не давать правозащитникам площадку, где можно было бы выступать и обсуждать проблемы. Мне лично Багила Балтабаева сказала: «Я хочу вас остановить!» Она хочет, чтобы нас не слышали молодые девушки и не узнали о своих правах, которые им гарантированы законом.

Багила Балтабаева обсуждает петицию против «пропаганды ЛГБТ» на заседании рабочей группы Минкульта 21 июня / Фото из соцсетей

- То есть вы настаиваете на том, что занимаетесь не пропагандой, а информированием ЛГБТИК-людей о их правах?

Г. С.: - Мы лично считаем себя дискриминируемыми женщинами, которым не дают даже зарегистрировать свое НПО. Все, что у нас есть, - это социальные сети, доступные всем. Раньше люди не могли говорить о своих проблемах, потому что им было негде общаться с широкими массами. Теперь есть площадка для разговоров, но нам хотят заткнуть рот. И, если я не перестану в своем Instagram говорить, что я лесбиянка и я помогаю женщинам узнать о своих правах, тогда меня предлагают посадить лет на семь. Тогда авторка петиции будет очень рада.

Гульзада Сержан: «Мы лично считаем себя дискриминируемыми женщинами» / Фото Георгия ГОВОРОВА

Ж. С.: - Мы занимаемся информированием о правах человека, правах ЛГБТИК-людей. Это информация о том, что такое дискриминация, что такое гендерная идентичность. То есть это большой пласт информации, основанный на законах страны. Потому что, когда мы приезжаем с воркшопами, большую часть времени нашим слушателям цитируем международные конвенции. Там нет ничего сложного, они есть в открытом доступе. Мы собираем информацию и передаем ее людям.

Г. С.: - Авторы петиции считают, что трансгендерные люди должны лишиться каких-то прав только потому, что они не нравятся какой-то части населения...

Пытки над телом

- Почему вы считаете, что трансгендерные люди не имеют равных прав в Казахстане?

Ж. С.: - Смена гендерного маркера происходит в Казахстане таким образом, что государство обязывает их пройти не гормональную терапию, которую, в принципе, трансгендерные люди принимают, а именно хирургическую коррекцию. От этого нельзя отказаться. То есть человек должен жертвовать своим телом ради смены гендерного маркера в документах, удостоверяющих их личность. Таким образом, государство легализует пытки над телом человека. По международному праву такого быть не должно. Поэтому, да, права трансгендеров сегодня отличаются от прав других людей. Лесбиянки и бисексуалы не могут заключить брак, не могут усыновить детей. Нам с недавних пор даже менторство и наставничество запрещено.

- Если все-таки эта петиция трансформируется в законопроект, как это на вас отразится? Вы закроете «Феминиту»?

Ж. С.: - Нам нечего закрывать, потому что департамент юстиции Алматы уже 7 лет отказывается зарегистрировать «Феминиту». Там разные причины. Но есть две, которые считаются основными. Они считают, что слов «лесбиянки», «геи», «бисексуалы», «транслюди», «интерсексуалы» и «квир-персоны» не может быть в уставе. Мол, они - не граждане страны. Хотя мы все платим налоги, делаем пенсионные отчисления, стараемся не нарушать законы. Мы чисты и открыты перед обществом.

Политика колонии

- Это ведь не первая попытка депутатов ограничить права в сфере защиты интересов прав ЛГБТИК-людей. 10 апреля в мажилисе предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. А 5 апреля депутаты предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ. Как вы считаете, все это какая-то кампания или просто так совпало, что за короткий срок и депутаты возмутились, и петиция собрала подписи?

Ж. С.: - Вы посмотрели только последние инициативы, хотя схожие попытки были и в 2017-м, и в 2018 году. Регулярно появляются такие попытки. Я думаю, что это все-таки частная инициатива депутатов. Но есть, увы, плохая тенденция, что, как только правительство России принимает у себя дискриминирующие законы, почему-то власти стран Центральной Азии воспринимают это как сигнал к действию в своих странах: «Давайте-ка и вы, наши младшие братья и сестры». То есть продолжается колониальная практика РФ, которая считает, что они - центр постсоветской империи. Это видно на примере Грузии и их закона об иностранных агентах. С моей точки зрения, хотя у меня нет этому доказательств, Россия дает сигнал принимать похожие законы. В Кыргызстане просто скопировали российский закон против пропаганды ЛГБТ, поменяв там только название страны. Хотя у нас есть много других, более важных проблем, чем борьба с ЛГБТ. Мы еще с последствиями паводка разобраться-то не успели.

- Не кажется ли вам, что такие инициативы связаны не только с действиями российских властей, но и с запросом казахстанского общества, среди которых наверняка много людей с гомофобной позицией? Петиция ведь смогла набрать 50 000 подписей.

Ж. С.: - Ну вы же знаете, как они собирали эти подписи.

Г. С.: - Есть иностранный агент из России - ОО «Казахстанский союз родителей». Их устав - это точная копия «Союза родителей России». У них в повестке дня - борьба с ЛГБТ-людьми и правами детей. Это мягкая сила, которая нужна для сохранения авторитарной власти. И уже были сообщения, что врачей, учителей заставляли подписывать эту петицию. Чтобы сохранить власть, они используют зависимых людей. Акиматы этим пользуются, считая, что они смогут сохранить власть, отбирая у людей их права. Поэтому всех правозащитников, не только тех, кто работает с ЛГБТИК, они пытаются подавить. Попробуй создать в нашей стране политическую партию...

- Но есть ведь люди, которые не состоят в «союзе родителей», но также считают себя противниками ЛГБТИК-людей. И их много.

Ж. С.: - Они не знают, что такое ЛГБТ. Для них мы - что-то абстрактное. Они не понимают, что это про людей, которые их окружают. Это может быть кто-то из соседей или родственников, про которых они просто не знают, что они геи или лесбиянки. Потому что они боятся раскрыться. Из-за того, что люди мыслят абстрактно и считают, что «ЛГБТ - это что-то западное и чуждое», они не видят человечности и не чувствуют эмпатию. Да, государству выгодно представить это так, что наше общество сплошь гомофобное. Но это не так! Мы знаем об этом, мы бываем в разных регионах.

Г. С.: - Всегда есть какие-то группы людей, которые вам не нравятся. Но мы не должны ограничивать их права, иначе мы станем фашистским государством. В Германии уже была практика, по которой в концлагеря отправляли евреев и ЛГБТИК-людей. И что сейчас об этом думают современные немцы?

«Приехали на деньги Госдепа»

- Как вы оказались в Костанае? Я так понимаю, у вас серия лекций, организованных при поддержке Посольства США.

Жанар Секербаева и Гульзада Сержан приехали в Костанай на воркшоп. Такой же недавно прошел в Астане / Фото Георгия ГОВОРОВА





Ж. С.: - Этот воркшоп посвящен солидаризации ЛГБТИК-сообщества. В рамках него «Феминита» дает свою экспертизу по адвокации. Мы делились своим опытом, рассказывали, как можно защитить права ЛГБТИК-людей. Мы пытаемся подготовить людей, которые могли бы защищать права человека, в том числе и в Костанае. Они могут применить это в своем активизме. Например, солидаризироваться против этой петиции от Багилы Балтабаевой. Мы же тоже проводим работу, чтобы эта петиция не была принята. Мы, например, приглашены в рабочую группу Министерства культуры. Да, туда пригласили и авторку петиции. Но мы постараемся в ходе заседаний сказать, что эта петиция нарушает права человека. Это тоже адвокация. Казахстан не может ограничить права группы людей, а потом выйти на мировую арену и сказать, что выполняет все международные законы и договоры.

Мы стараемся нашими усилиями добиться того, чтобы в Казахстане появилось антидискриминационное законодательство. Это не только про ЛГБТИК-людей, но и про людей с инвалидностью, про политических заключенных. Мы хотим, чтобы у нас был закон, запрещающий дискриминацию этих групп. В Казахстане есть только Конституция, но этого мало. У нас в законах нет даже самого понятия «дискриминация». И мы уже сколько лет продвигаем идею антидискриминационного законодательства.

- Много людей пришло на воркшоп?

Ж. С.: - Нет, не много. В Астане и Алматы у нас большая аудитория. В регионах, куда мы приезжаем на короткое время, многие люди переживают за свою безопасность, могут опасаться и не прийти. Но, даже если придет один человек, мы всегда можем включить прямой эфир и продолжить выступление. Мы никогда не сдаемся.

Г. С.: - У нас государство тратит огромные усилия и ресурсы на то, чтобы подрывать работу общественников. Это касается не только «Феминиты», но и других правозащитных проектов. Но после наших мероприятий к участницам воркшопов могут прийти домой участковые, чтобы заставить их написать объяснительные, запугать их. Это очень печально. Хотелось бы, чтобы полицейские занимались своей прямой работой.

- Некоторые из наших читателей спросят вас, получается, что вы на деньги американцев приезжаете в Костанай и распространяете информацию об ЛГБТ. Чем же это не пропаганда?

Г. С.: - Западные деньги наше государство берет по линии ОБСЕ, на них наши спецслужбы ловят экстремистов и террористов. Потом государство берет деньги на выполнение разных международных обязательств. И никто эти госорганы ни в чем не обвиняет. И общественники также могут претендовать на такие гранты, чтобы гражданское общество могло помочь внедрить эти международные соглашения. Мало кто знает о тех конвенциях, которые подписали власти Казахстана. Мы считаем, что наши граждане имеют право знать, на что мы подписались, когда стали частью мирового сообщества. Я понимаю, что это очень неприятно, когда кому-то дают права, похожие на те, что есть у тебя. Так было с правами женщин, что тоже тревожило мужчин в начале прошлого века. Когда давали права детям, запрещая телесные наказания, это тоже всех тревожило. Теперь оказывается, что и у ЛГБТИК-людей тоже должны быть свои права. Тяжело некоторым людям это воспринимать. Но мы стараемся исправить ситуацию.

Мы могли бы не подписывать эти соглашения и, как Афганистан, делать что хотим. Или могли бы стать религиозным государством. Но, пока у нас есть Конституция, наши власти должны соблюдать международное право. В том числе, чтобы привлекать инвестиции в нашу страну. Мы надеемся, что, когда наши люди поймут свои права, они смогут заняться другими проблемами общества. Выступать, например, против неоколониализма, когда нашу страну воспринимают как склад полезных ископаемых.

Мы не скрываем, что участвуем в конкурсе на гранты от Правительства США. Наши власти прекрасно обо всем информированы. Хорошо, давайте согласимся, что мы продвигаем западные ценности. Так это все пришло из Женевы, куда мы выкачиваем нефтяные деньги, где наша элита скупает недвижимость. Я думаю, что мы честно рассказываем о правах ЛГБТИК-людей. Это не означает вред для нашего общества. Наоборот, мы хотим принести пользу стране. Многих возмущает, что мы можем помахать флагом ЛГБТИК. По сути, мы хотим только дать пищу для мозга людей. Эта тряпка в цветах радуги, она настолько вызывает у вас эмоции? Неужели от этого наступает крах вашего мира? Может, людям стоит проще к этому относиться?

Прошло 10 лет...

- Есть ли шансы, что в обозримой перспективе в Казахстане появится антидискриминационное законодательство? Потому что, на мой взгляд, до этого еще очень далеко.

Ж. С.: - Мы бы не делали нашу работу, если бы не верили в это. Те, кто не был на нашем воркшопе, очень многое потеряли. Думаю, когда мы приедем в следующий раз, будет больше людей. Костанай, вам не нужно бояться, не нужно подвергаться влиянию российских массмедиа! Я думаю, что закон против дискриминации будет на нашем веку. И пока мы с Гульзадой ходим, дышим и работаем, мы сделаем все от нас зависящее для принятия этого закона. Это было бы самым большим вознаграждением за наш труд.

- Сколько лет уже существует «Феминита»?

Ж. С.: - В этом году нам будет 10 лет. Мы будем праздновать его в Алматы на октябрьском лесбийском курултае, куда всех приглашаем.

- Со стороны кажется, что за эти 10 лет ситуация с правами ЛГБТИК-людей не сильно-то улучшилась...

Ж. С.: - Зато у нас нет таких законов, которые бы относили ЛГБТ к экстремистам, как в России. Почему их нет до сих пор на нашей земле? Наверное, потому, что «Феминита» все эти 10 лет рьяно, упорно борется с поправками, которые неоднократно предлагались разными людьми. Был такой депутат Бекболат Тлеухан. И я всем его коллегам предлагаю смотреть, как он закончил. Он позорно убежал в Турцию. Поэтому всем депутатам я хочу сделать предупреждение: как только вы попытаетесь нарушить права ЛГБТИК-людей, вас постигнет именно такая судьба. Вы позорно убежите, а мы вам вслед будем смеяться, потому что мы на нашей земле остаемся.