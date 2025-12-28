Назарбаев приехал к Путину в Кремль
Встреча прошла в кремлёвской квартире Путина, сообщает Informburo.kz.
Кадр из видео Кремля
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
- В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - говорится в сообщении.
Судя по видео, встреча прошла в кремлёвской квартире Путина, где не так давно побывал Касым-Жомарт Токаев. Подробности встречи Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина не приводятся.
Последний раз Нурсултан Назарбаев встречался с президентом России в мае этого года.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пропуском грузовиков на границе Казахстана и России.
