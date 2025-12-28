Новости

Назарбаев приехал к Путину в Кремль

28 декабря 2025, 15:08 |  Государство

Встреча прошла в кремлёвской квартире Путина, сообщает Informburo.kz.

                                                Кадр из видео Кремля                                          

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

- В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - говорится в сообщении.

Судя по видео, встреча прошла в кремлёвской квартире Путина, где не так давно побывал Касым-Жомарт Токаев. Подробности встречи Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина не приводятся.

Последний раз Нурсултан Назарбаев встречался с президентом России в мае этого года.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пропуском грузовиков на границе Казахстана и России.