Водители грузовых автомобилей, выезжавшие 27 и 28 ноября через пункты пропуска «Бугристое - Кайрак» между Россией и Казахстаном, пожаловались "НГ" на большие очереди и медленное движение. По их словам, на стороне Казахстана работал всего один сотрудник департамента государственных доходов (ДГД), а в Бугристом накопитель был заполнен, что создавало заторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

- Очередь с 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 утра и дальше стояла до сих пор, - сообщают водители.

Многие ждали по несколько часов, а ситуация, по их словам, только ухудшалась.

Комментарий ДГД по Костанайской области

Заместитель руководителя ДГД по Костанайской области Арман ЖУРСИНАЛИН сообщил "НГ" сегодня, 28 ноября, что на 09:00 накопления грузовых машин на АПП «Кайрак» не наблюдалось. Пункт пропуска работал в штатном режиме, причем фактического изменения товаропотока не было: ежедневно через границу при въезде (импорт) пересекают около 300-320 автомобилей.





- Видео, на котором видно скопление грузовиков, снято утром, когда машины находятся на нейтральной полосе, рассчитанной на 25 АТС, и не отражает реальной ситуации, - отметил Журсиналин. - Согласно утвержденному графику, на смене работают четыре сотрудника ДГД, которые контролируют документы и проводят проверки, включая весовые и тематические контрольные мероприятия.

В ДГД также сообщили. что в ноябре в связи с увеличением импорта овощной продукции были выявлены нарушения в 25 транспортных средствах, составлены 17 административных материалов, а водителям вручены уведомления о выдворении ТС с территории Казахстана.

ДГД совместно с Пограничной службой КНБ Казахстана ведет постоянный контроль, чтобы не допускать скопления машин на пунктах пропуска.

Что сказал Путин?

Как cообщает Informburo.kz, что президент России Владимир ПУТИН, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Кыргызстан, назвал причину задержек пропуска большегрузов на казахстанско-российской границе - это ситуация с документами на перевозимые товары.

- По поводу грузов. Да, действительно, такая проблема возникла. С чем она возникла? С тем, что, не буду скрывать, по моему поручению Таможенный комитет - в рамках ЕврАзЭС наши таможенные органы имеют право на такие действия - начал организовывать выборочную проверку на дорогах, так скажем, - пояснил Путин. - Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество этих грузовиков, пересекает российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще. Несмотря на общее таможенное пространство и свободное движение товаров, каждая фура должна иметь определённый, обговорённый между нами - между государствами - набор документов. Как только начали проверки на дорогах, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Чёрный просто импорт, и уж простите за моветон, прёт просто на нашу таможенную территорию. Российская Федерация недополучает, не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет.

Президент России добавил, что этот вопрос обсуждался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В результате таможенные органы двух стран договорились, что перевозчики будут заявлять стоимость товаров и указывать конечного получателя.

- Понимаете, там же, в фуре, всё: от гвоздей до бриллиантов и до телевизоров. Но пускай запишут хотя бы шнурки за пять копеек, хотя бы что-то начнут платить, пусть заявят конечного получателя, чтобы мы НДС могли получить, пусть небольшой. Просто нужно навести порядок. Там уже тысячи фур прошло, - подчеркнул Владимир Путин и пообещал. - Думаю, что до конца года никакой очереди там не будет.

Кадры из видео