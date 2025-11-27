Чуть больше месяца остаётся до конца второй четверти в школах Казахстана. Уже с 29 декабря официально стартуют зимние каникулы, которые продлятся до 7 января 2026 года включительно, сообщает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

Вторая четверть состоит из восьми учебных недель. По официальной информации, зимние каникулы продлятся 10 дней, однако фактически половина из них (1-4 января, 7 января) – это праздничные и выходные дни, когда отдыхают все казахстанцы, работающие в режиме пятидневки. Без учёта этих дней зимние каникулы составят всего пять дней.

Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что не планируют переносить школьные каникулы на дни, когда нет праздников. По мнению ведомства, в таком случае сократится фактическое количество учебных дней, что приведёт к невыполнению школьной программы.

На сегодняшний день в Казахстане многие школьники учатся дистанционно из-за большого количества заражённых ОРВИ. По данным на 26 ноября, почти 10 000 классов по стране перевели на удалёнку.







