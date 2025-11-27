В Казахстане утвердили перечень видов деятельности, для которых разрешён специальный налоговый режим для самозанятых, передаёт Tengrinews.kz.

Документ включает 40 видов деятельности.

"Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых", - говорится в тексте постановления Правительства.

Речь идет о таких видах деятельности, как:

деятельность, способствующая животноводству;

производство музыкальных инструментов;

штукатурные работы;

столярные и плотницкие работы;

покрытие полов и облицовка стен;

малярные и стекольные работы;

розничная торговля через сетевой маркетинг;

деятельность такси ;

; прочая почтовая и курьерская деятельность ( за исключением прочей почтовой деятельности );

); доставка готовой пищи на заказ;

аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;

деятельность в области фотографии;

деятельность по устному и письменному переводу;

ветеринарная деятельность;

аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.

общая уборка жилых домов;

общая уборка жилых домов; прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки ( исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы );

); образование в области спорта и отдыха;

образование в области культуры;

прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки;

художественное и литературное творчество;

художественное и литературное творчество; ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

ремонт коммуникационного оборудования;

ремонт электронной бытовой техники;

ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования.

ремонт обуви;

ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи;

ремонт мебели и предметов интерьера;

ремонт наручных и прочих часов;

ремонт ювелирных изделий;

ремонт трикотажных и вязаных изделий;

ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;

ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов;

ремонт музыкальных инструментов;

ремонт ковров и ковровых изделий;

ремонт велосипедов;

ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу;

деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Уточняется, что постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

18 ноября руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета госдоходов (КГД) Ерканат Шынберген рассказал, что казахстанским предпринимателям, которые хотят продолжать работать по упрощёнке в 2026 году, необходимо подать уведомление в налоговые органы. Отмечалось, что согласно новому Налоговому кодексу, специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощённой декларации будет действовать для всех видов бизнеса, кроме тех, что оказались в запретительном списке.

Как рассказал Ерканат Шынберген, налогоплательщикам, которые соответствуют новым условиям упрощёнки либо желают остаться на упрощёнке в новом году, необходимо подать уведомление о выборе режима.

"С 1 января 2026 года даётся два месяца - до 1 марта. В течение этих двух месяцев налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту нахождения уведомление о выборе режима, то есть об упрощёнке. Если в течение этих двух месяцев не будет подано уведомление, мы с 1 марта будем переводить их на общеустановленный режим", - отмечал он ранее.

Ерканат Шынберген также пообещал, что для казахстанцев создадут удобные сервисы для подачи таких уведомлений. Возможно, через приложения банков, чтобы можно было отправить документ одним кликом. Уточнялось, что прорабатывается вопрос создания такого сервиса.

Ранее сообщалось, что в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса, принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощённой декларации.

В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.

Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:

отмену налоговых проверок;

отмену камерального контроля;

отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;

отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.

Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

"Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учёт по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учёта в налоговых органах и органах юстиции в упрощённом порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок. Это позволит обеспечить поэтапное введение нового Налогового кодекса и упростить налоговое администрирование для налогоплательщиков", - сообщали ранее в пресс-службе правительства.