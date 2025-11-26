В Казахстане растёт заболеваемость вирусными инфекциями. Медики отмечают ускоренное распространение гонконгского гриппа и ожидают, что первая волна накроет страну уже в декабре. Этот вариант известен высокой заразностью и тяжёлым течением, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото Depositphotos.com

С начала эпидемиологического сезона в стране зарегистрировали почти 2 млн случаев ОРВИ. Отдельно лабораторно подтверждено свыше 1200 случаев гонконгского гриппа. Этот вариант известен высокой заразностью и тяжёлым течением.

По словам врачей, болезнь начинается резко: ломота в мышцах и суставах, высокая температура, боль в горле, слабость. В Минздраве отметили, что нынешняя ситуация развивается быстрее и сложнее, чем осенью прошлого года.

"Пик заболеваемости приходится на период с конца ноября до конца декабря. Затем в первые две недели января ожидаем постепенное снижение. После этого начнётся вторая волна – её обычно вызывает вирус гриппа типа B", – сказала руководитель управления комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Катренова.

Грипп типа B переносится легче, чем текущий штамм H3N2. Как поясняют специалисты, гонконгский вирус не новый – им болели и раньше, однако он успел несколько раз измениться.

"Семь мутаций которые способствовали тому, что он очень быстро распространяется. Это называется репродуктивный индекс. Он составляет 1,4. То есть он значительно быстрее распространяется, чем предыдущие варианты вируса, которые существовали в прошлом и позапрошлом году и так далее. H3N2 – это тот вирус, который обладает большей агрессивностью и большей заразностью", – отметил президент академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

Опасность гриппа связана не только с самим заболеванием, но и с возможными осложнениями. Среди редких, но тяжёлых последствий – нарушения сердечного ритма, дыхательная недостаточность, воспаление головного мозга. Медики советуют заранее получать прививку. Вакцина не гарантирует защиты от заражения, но существенно снижает риск осложнений и тяжёлого течения болезни.