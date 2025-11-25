Новые правила дорожного движения начали действовать в Казахстане с 23 ноября.

Как пояснил сегодня, 25 ноября, на брифинге старший инспектор БПП УП Костаная Ерлик СУРАГАНОВ, одно из изменений - в движении автомобилей в колонне при сопровождении полиции - внесли, потому что водители обгоняли друг друга и это приводило к массовым ДТП.

Движение в автоколонне

- Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не допустить такие случаи, движение в колонне должно происходить строго по ПДД и в сопровождении сотрудников полиции, если автомобилей в ней больше 10 автомобилей, - отметил Сураганов.

Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", он пояснил: для сопровождения нужно направить официальное письмо в органы полиции о проводимом мероприятии. Полицейские определяют погодные условия, дальность маршрута и его безопасность. И организатору автоколонны выделяют два патрульных автомобиля.

- Для полицейских проводится инструктаж, также проводится первичный осмотр всех транспортных средств в колонне. Только после этого обеспечивается ее сопрововождение. При этом скорость движения в автоколонне при сопровождении детей должна составлять не более 50-60 км/ч., - отметил Сураганов. И обратился к водителям: - Если вы видите, что по полосе встречного движения идет сопровождающая колонна, нужно обязательно снизить скорость, так как были факты, когда водители не справлялись с управлением и полицейским даже приходилось идти на таран встречного автомобиля, чтобы увести опасность от детей.

ПДД теперь запрещает самовольную остановку автомобиля при движении в колонне. Если остановка вынужденная, например, при поломке, необходимо заехать на обочину, парковку или стоянку, включить аварийную сигнализацию и разместить знак аварийной остановки.

- Отмечу, и это касается не только движения в автоколонне, что водители зачастую останавливаются там, где пожелают, хоть и включают аварийку и ставят знак, - подчеркнул он. - Это создает опасность для вас и для окружающих, и они вынуждены по вашей вине перестраиваться. Поэтому я призываю всех водителей уважительно относиться друг к другу.

Ограничение скорости движения грузовиков

Инспектор РПП ДП Костанайской области Шынгыс ЖАКУПОВ пояснил, что теперь нет специальных знаков ограничения скорости для грузовых автомобилей - для них просто снизили ограничение скорости в населенных пунктах. ОПод ограничения попадают автомобили категорий "С" и С1". («С» предназначена для управления грузовыми автомобилями и составами транспортных средств, разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны, «С1» - для средних грузовиков с максимальной массой от 3,5 до 7,5 тонн - "НГ").

Ерлик Сураганов отметил, что следить за соблюдением скоростного режима грузовиками будут дорожные камеры со специальной программой.

Про безопасность пешеходов

- За последние сутки в Костанае произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы при переходе на светофоре или по пешеходному переходу. Какие правила безопасности должен соблюдать пешеход? - спросил корреспондент "НГ".

- Водители должны уступать и предоставлять преимущество, когда пешеход переходить дорогу в специальных местах, - ответил Сураганов. Но обратился к пешеходам: - Сейчас зимнее время, наступают сумерки, видимость ограничивается. Вам необходимо убедиться, что водитель вас видит, что вам уступают, и только в том случае переходить дорогу. Желательно делать это в освещенном месте, на светофорах и специально оборудованных пешеходных переходах.

Полиция использует дроны, чтобы отслеживать случаи, когда водители не уступают дорогу пешеходам. В Костанае ежедневно полиция привлекают к ответственности 40-45 пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, по ч.1 ст. 615 КоАП РК ("Нарушение ПДД пешеходами"). Наказание по этой статье - штраф в размере 2 МРП (7 864 тенге). Повторное нарушение ПДД в течение года со дня привлечения к ответственности по ч. 3 этой статьи влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

