Трасса Астана - Щучинск закрыта: метель, плохая видимость
4 января 2025, 12:01 | Происшествия
В МЧС сообщили об обстановке на трассе Астана - Щучинск, передает корреспондент Tengrinews.kz. По состоянию на 08:00 сегодня трасса закрыта для движения транспорта из-за метели и плохой видимости.
Кадр из видео МЧС РК
- По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий (метель, ветер, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги Астана - Петропавловск (18-232 километры, Астана - Щучинск)", - говорится в сообщении МЧС.
В пунктах обогрева находятся 118 человек, из них 42 детей.
Накануне на трассе Астана-Щучинск произошло массовое ДТП, в котором пострадали 95 автомобилей и 20 человек.По состоянию на 09:30 трасса Астана - Щучинск открылась для движения автотранспорта, сообщили в Казавтожоле.
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