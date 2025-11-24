Как сообщают читатели "НГ", сегодня в 16.34, в микрорайоне КЖБИ в Костанае на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на пересечении улиц Волынова и Мирошниченко, произошло серьёзное ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen, за рулём которого находился пожилой мужчина, сбил переходившую дорогу пожилую женщину. Пострадавшая получила тяжёлые травмы.

Бригада скорой помощи доставила её в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Отмечается, что водитель имеет инвалидность и, по словам очевидцев, управлял автомобилем в состоянии после инсульта.

В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" сообщили, что полицейскими проводится разбирательство. Установлено, что около 16:30 часов 63-летний водитель автомобиля марки Volkswagen, двигаясь по улице Волынова в направлении улицы Абая, совершил наезд на 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

- По данному факту окончательное процессуальное решение будет принято после уточнения всех обстоятельств происшествия, - сообщили в ведомстве. - Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

"НГ" также обратилась за комментарием в управление здравоохранения акимата Костанайской области. Ждем ответа.

Кадр из видео