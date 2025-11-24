В Казахстане обновили Правила дорожного движения - поправки были подписаны 10 ноября и начали действовать уже 23 ноября, передаёт Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz.

Ограничение скорости для грузовиков

В населённых пунктах для грузовых автомобилей установили ограничение скорости до 50 километров в час. Оно не действует на тех участках, где дорожные знаки разрешают более высокую скорость – например, 80-90 километров в час. Мера направлена на снижение числа смертельных ДТП с пешеходами.

Как информируют полицейские, при скорости 60-65 километров в час риск гибели пешехода увеличивается в 4,5 раза по сравнению с 50 километрами в час.

Новые правила для движения колонной

В условиях плохой видимости — туман, буран, снегопад, сильный дождь — уточнили правила движения колонной. Теперь обязанности полиции и водителей закреплены более подробно.

В колонне запрещены перестроения, обгоны и самовольные остановки. Если в колонне более 10 автомобилей, её обязательно должны сопровождать два патрульных автомобиля.

Автобусы

Автобусам категорий М2 и М3 разрешили высаживать и принимать пассажиров на обычных автобусных остановках.

Справка: Категория М2 — это автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров, масса которых не превышает 5 тонн. Обычно это небольшие городские или межгородские автобусы и маршрутки. Категория М3 — это более крупные пассажирские автобусы, масса которых превышает 5 тонн. Это классические большие городские автобусы, междугородние и туристические автобусы.

Упростили использование оранжевых маячков

Теперь для использования оранжевых и жёлтых проблесковых маячков с быстросъёмным (магнитным) креплением разрешение не требуется. Их можно применять при дорожных работах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, групп велосипедистов, а также на автобусах, перевозящих детей. Раньше для этого нужно было получать разрешительные документы, переоборудовать транспорт и вносить отметку о маячке в техпаспорт.

Электронные путевые листы

Разрешено использовать путевые листы в электронном формате. Также для удобства все схемы, дорожные знаки и разметка были оцифрованы, чтобы сделать их более наглядными.