Близятся к завершению проходящие в Токио (Япония) XXV летние Сурдлимпийские игры, в которых принимают участие более 3 000 спортсменов из 81 страны, разыгрывающие 209 комплектов наград в 21 виде спорта.

Бронзовые призеры XXV Сурдлимпийских игр в командных соревнованиях по настольному теннису со своими наставниками / Фото csp-parasport.kz

Казахстан в Токио представляют 78 спортсменов, которые выступают в соревнованиях по восьми видам спорта. На сегодня сурдо спортсмены Казахстана завоевали 25 медалей, из которых 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых.

Одну из бронзовых медалей завоевала накануне мужская сборная Казахстана по настольному теннису, занявшая третье место в командных соревнованиях. Примечательно, что эта команда полностью состоит из теннисистов Костанайской области - воспитанников КГУ «Спортивный клуб инвалидов» областного управления физической культуры и спорта.

Канат Конкубаев на приеме подачи / Фото instagram.com/deaflympkz

В командных соревнованиях честь страны защищали Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Буркитбай Абылай, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Серика Даниярова и Гаипа Даниярова.

В игре Абылай Буркитбай / Фото instagram.com/deaflympkz

Дебют Бижана Тулебаева на Сурдлимпиаде / Фото instagram.com/deaflympkz

На групповом этапе наши теннисисты уверенно выиграли у сборных Колумбии (3:0) и Польши (3:1) и вышли в плей-офф соревнований. На стадии 1/4 финала они встретились с командой Индии и одержали победу со счетом 3:0. А в полуфинале команда Казахстана уступила сборной Китая (0:3) и завоевала бронзовые медали Сурдлимпиады.

На подаче Данияр Искендиров / Фото instagram.com/deaflympkz

При этом для заслуженных мастеров спорта РК Каната Конкубаева и Данияра Искендирова эта медаль стала уже третьей бронзовой наградой Сурдлимпиад в командных соревнованиях. Ранее они становились бронзовыми призерами командных соревнований на Сурдлимпийских играх 2017 года в Самcуне (Турция) и 2022 года в Кашиас-ду-Сул (Бразилия). А для бронзового призера Сулдлимпиады-2022 Абылая Буркитбая медаль Игр в Токио стала второй.

Абылай Буркитбай, Канат Конкубаев, Данияр Искендиров и БижанТулебаев - бронзовые призеры XXV Сурдлимпийских игр / Фото csp-parasport.kz

Чемпионами XXV Сурдлимпиады стали теннисисты Китая, одержавшие в финале победу над командой Тайбэя.