В Саудовской Аравии завершились VI Игры исламской солидарности, проходившие под эгидой Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) на спортсооружениях города Эр-Рияд.

Финальный поединок проводит Алдияр Серик / Фото olympic.kz

В одних из важнейших спортивных соревнований уходящего года более 3 000 спортсменов из 57 стран Африки, Азии, Европы и Южной Америки разыграли награды в 24 олимпийских и национальных спортивных дисциплинах региона, в том числе в двух - среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Казахстан был представлен в Эр-Рияде в 15 видах спорта, в которых выступил 101 спортсмен (51 мужчина и 50 женщин). В составе сборной страны в Играх исламской солидарности приняли участие и четыре представителя Костанайской области. В соревнованиях по джиу-джитсу выступили Мансур Хабибулла, Рамазан Кусаинов и Алдияр Серик, а в турнире по дзюдо - Самалай Ергалиева.

Казахстанские спортсмены завоевали на Играх 56 медалей: 15 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую. Призерами Игр стали и все четверо костанайцев, завоевав при этом в джиу-джитсу полный комплект наград.

Алдияр Серик - чемпион VI Игр исламской солидарности / Фото sportilinet.kz

Одну из трех золотых медалей в джиу-джитсу принес в копилку сборной Казахстана Алдияр Серик, выступавший в весовой категории до 69 кг. В первом поединке он одержал победу над представителем Узбекистана Сиройбеком Рустамовым. Затем в схватке за выход в финал выиграл у Мохаммада Хуссайни из Афганистана. А в финале Серик был сильнее хозяина Игр Мохаммеда Хураймила из Саудовской Аравии, который накануне Игр завоевал титул чемпиона мира.

Дошел до финала и выступавший в весовой категории до 94 кг Рамазан Кусаинов, одержавший победы над Абдулой Рахими из Афганистана - в четвертьфинале и над Хамзой Эльфарисом из Марокко - в полуфинале. И, уступив в финале Омару Нада из Саудовской Аравии, завоевал серебряную медаль.

Серебряный призер VI Игр исламской солидарности Рамазан Кусаинов / Фото sportilinet.kz

Обладателем бронзовой медали стал Мансур Хабибулла, выступавший в весовой категории до 62 кг. В первом поединке он выиграл у Таалайбека Байышева из Кыргызстана. А вот в четвертьфинале уступил Халеду Альшеххи из Объединенных Арабских Эмиратов. Но, одержав две победы в утешительных схватках над Мехраном Саттаром из Ирана и Мохамммедом Аджаджем из Иордании, получил право побороться за «бронзу». И завоевал эту награду, одержав победу над Бессо Абдельмалеком из Алжира.

Бронзовый призер VI Игр исламской солидарности Мансур Хабибулла / Фото sportilinet.kz

Самалай Ергалиева провела три поединка на татами Эр-Рияда в весовой категории до 63 кг.

Схватку за бронзу проводит Самалай Ергалиева (синее кимоно) / Фото instagram.com/judo_federation_kostanay

В четвертьфинале она победила Минель Акдениз из Турции, затем уступила в полуфинале победительнице молодежного Кубка Азии Адине Кочконбаевой из Кыргызстана, а в схватке за третье место одержала победу над Самирой Кхаках из Ирана, став обладательницей бронзовой награды.

Бронзовый призер VI Игр исламской солидарности Самалай Ергалиева / Фото sportilinet.kz

По итогам Игр сборная Казахстана заняла в медальном зачете седьмое место. А тройку лидеров в этом зачете составили сборные Турции, на счету которой 155 медалей (72 золотых, 44 серебряных и 39 бронзовых), Узбекистана - 96 медалей (29 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовых) и Ирана - 81 медаль (29 золотых, 19 серебряных и 33 бронзовых).

Призеры Игр в турнире по дзюдо среди женщин в весовой категории до 63 кг / Фото inform.kz