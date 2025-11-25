Экстренные службы были подняты по тревоге после звонка ребёнка, который 20 ноября сообщил, что в одной из школ якобы заложена бомба. Сразу после сообщения связь оборвалась, что усилило серьёзность ситуации.

Как сообщила сегодня, 25 ноября, пресс-служба ДП Костанайской области, на место прибыли полицейские, взрывотехники, пожарные и медики. Ученики и сотрудники школы были оперативно эвакуированы. В ходе тщательного обследования здания и прилегающей территории опасных предметов не обнаружено - угроза не подтвердилась.

"В ходе оперативной работы полицейские установили, что ложный сигнал подал семиклассник из другой школы. Он воспользовался телефоном одноклассника и признался, что сделал это «ради шутки», не осознавая последствий", - отметили в ведомстве.

Уголовное дело, возбужденное по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, прекращено = подросток не достиг возраста уголовной ответственности.

- Родители несовершеннолетнего уже привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Вместе с тем будет рассмотрен вопрос о возмещении затрат, понесённых экстренными службами при реагировании на вызов, - пояснили в ДП.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено максимальная ответственность - до пяти лет лишения свободы.



- Правоохранители обращаются к родителям: разговаривайте с детьми о безопасности, объясняйте последствия подобных «шуток» и контролируйте использование телефонов и социальных сетей. Профилактика таких инцидентов — общая задача взрослых, - подчеркнули в ДП.

Фото и видео пресс-службы ДП