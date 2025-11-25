Депутат Едил Жанбыршин в прямом эфире Instagram Мажилиса прокомментировал нормы закона, запрещающего в стране пропаганду ЛГБТ, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

В начале эфира депутат заявил, что закон не запрещает ту или иную сексуальную ориентацию.

Фото: t.me/mazhilis_kz

"Я хотел бы сказать, что дома, со своим супругом или супругой, как там у вас принято, никто не имеет никакого отношения. Даже в нашем законе быть представителем ЛГБТ не запрещено. Ещё раз говорю: быть представителем ЛГБТ законодательством Казахстана не запрещено. Запрещается пропаганда ЛГБТ, вы не пропагандируйте, что вы представитель ЛГБТ. Я же не пропагандирую, что я гетеросексуал, не выхожу на акции, не устраиваю пикеты, я не собираюсь идти на митинг, что я гетеросексуал", – сказал Жанбыршин.

Депутат подчеркнул, что никто не запрещает личные отношения и ориентацию, но ограничивается публичная демонстрация.

"Пожалуйста, устраивайте свои личные отношения, но не надо насаждать и культивировать в нашем обществе, вот это запрещается. Не надо организовывать семинары, курсы, вовлекать туда молодых людей, не окрепших психологически. Не надо ходить в школы и детские сады.

Не надо свою символику, игрушки, фильмы пропагандировать. Поэтому не надо манипулировать мнением населения. Будьте кем хотите – дома, в своём обществе, но не надо это пропагандировать, это две разные вещи", – пояснил мажилисмен.

Жанбыршин ещё раз заявил о том, что запрета на принадлежность к ЛГБТ в Казахстане нет.

"Вы мне покажите, где есть запрет быть представителем ЛГБТ. Нет такого в законе Казахстана. В других странах это запрещается, например, в Узбекистане запрещается быть представителем ЛГБТ. У нас такого запрета нет. Читайте и изучайте закон", – посоветовал депутат.

Мажилисмен также уточнил, что ограничение будет касаться именно действий, которые могут быть квалифицированы как пропаганда.

"В первую очередь, нужно понимать, что никто не запрещает на законном уровне ЛГБТ-представителям жить в Казахстане. Никого в тюрьму сажать не будут (…) Но, если вы будете обозначать, что вы представитель этого общества, призывать к этому, будете пропагандировать это, проводить разные семинары и курсы, акции, митинги или пикеты либо будете выходить в СМИ, в социальные сети, будете показывать символику (…) только в этом случае будут применяться законные последствия", – уточнил Жанбыршин.

Он также отметил, что запрет касается рекламы и продукции со связанной символикой.

"Реклама, изготавливаются специальные игрушки, снимают кино и мультфильмы… используются символика и атрибуты, на это также накладывается запрет", – заключил депутат.

Подробности

Законопроект, содержащий запрет на пропаганду однополой любви, касается архивного дела. Однако его разработчики добавили такую норму. Вот как она звучит:

"В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации".

Закон уже ушёл в Сенат

Чтобы поправка заработала, законопроект должен быть одобрен в Сенате и подписан Президентом. Как объяснила одна из инициаторов документа – депутат Наталья Дементьева, после этого в стране будет запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в социальных сетях.

"Поправка подразумевает запрет на пропаганду в социальных сетях. Я так понимаю, в кинофильмах, рекламе (...) Должен быть запрет на это. Наши дети вот так открыто в социальных сетях не должны это видеть", – отметила она.

Депутат Елнур Бейсенбаев рассказал, что поправки вносят изменения сразу в 9 законов – о правах ребёнка, рекламе, связи, культуре, образовании, кино, СМИ и онлайн-платформах.

В них вводят чёткое определение "пропаганды нетрадиционной ориентации" и устанавливают запрет на её распространение в СМИ, интернете и по телекоммуникационным каналам.

"Речь не идёт о запретах или отмене таких людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ. Никто не ограничивает их личные границы. Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике", – сказал он.

Контекст

Напомним: в апреле прошлого года депутаты Мажилиса инициировали поправку в законопроект "О масс-медиа", через которую планировали ввести запрет на пропаганду ЛГБТ.

Позднее мажилисмены и вовсе предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане. Её хотели приравнять к разжиганию социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

17 апреля депутаты Мажилиса во втором чтении приняли Закон "О масс-медиа", который будет регулировать работу СМИ. Тогда же вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что предложения депутатов, касающиеся пропаганды ЛГБТ, не вошли в итоговый документ.

В августе в Казахстане приняли решение по петиции против пропаганды ЛГБТ. Это была третья петиция в Казахстане, набравшая необходимые 50 тысяч подписей.

Министерство культуры тогда частично удовлетворило петицию в отношении требований "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений".

Спустя время выяснилось, что депутаты снова заговорили о запрете пропаганды ЛГБТ. И эту поправку решили включить в законопроект по вопросам архивного дела.