В Индии, в городе Ченнаи, прошел XXIII чемпионат Азии по легкой атлетике среди мастеров - 23rd Asia Masters Athletic Championship 2025. Эти соревнования проводятся один раз в два года, начиная с 1981 года (из-за пандемии в 2021 году сделали перерыв).

Сборная Казахстана на открытии чемпионата Азии среди мастеров

В очередном континентальном чемпионате приняли участие 3 700 легкоатлетов-ветеранов в возрасте от 35 до 105 лет из 21 страны, соревновавшиеся в 14 возрастных группах.

Индия не была бы Индией без красочного представления на открытии

Казахстан представляли 35 ветеранов легкой атлетики из 12-ти регионов республики, в том числе из Костанайской области. Казахстанцы боролись за награды в 20-ти дисциплинах - в гладком беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 и 10 км, в беге с барьерами на 300 м, в стипль-чезе (бег с препятствиями) на 2000 и 3000 м, в спортивной ходьбе на 5000 м, в прыжках в высоту, прыжках в длину, тройном прыжке, в толкании ядра, метании диска, метании копья и метании молота, а также в эстафетах 4х100 м и 4х400 м.

Нашу область на континентальных соревнованиях представляли шесть бегунов-ветеранов, в том числе самый именитый из казахстанских участников Сергей Поликарпов, являющийся трехкратным победителем Всемирных игр среди ветеранов, шестикратным чемпионом и рекордсменом мира среди ветеранов, 18-кратным чемпионом и десятикратным рекордсменом Азии среди мастеров.

Ветераны Костанайской области на чемпионате Азии среди мастеров

В Индии также выступили победительницы и призеры ветеранских чемпионатов континента Римма Воеводина, Елена Гичёва и Куляш Тулебаева (все Костанай), а также дебютанты таких соревнований Зауреш Шагатаева из Костаная и Александр Никитин из района Беимбета Майлина.

На XXIII чемпионате Азии среди мастеров было разыграно 247 комплектов наград среди мужчин и 215 комплектов среди женщин. Казахстанские ветераны завоевали в общей сложности 67 медалей: 23 золотые, 23 серебряные и 21 бронзовая. Костанайские легкоатлеты принесли в казахстанскую копилку завоеванные в индивидуальных соревнованиях 10 медалей, в том числе пять золотых, две серебряные и три бронзовые. И, кроме этого, приняли участие в двух женских эстафетах, завоевав в них бронзовые медали.

Три золотые медали завоевал Сергей Поликарпов, выступавший в возрастной группе 65-69 лет. В первом же своем старте в Ченнаи он установил рекорд континента для своей возрастной группы на дистанции 5 000 м, пробежав двенадцать с половиной кругов по дорожке стадиона имени Джавахарлала Неру за 18 мин. 25,2 сек. При этом он превзошел на 13,1 сек. свой же результат, показанный им на предыдущем чемпионат Азии в филиппинском городе Кларке в ноябре 2023 года.

Его же рекорд двухгодичной давности на полуторакилометровой дистанции устоял, но и результата 5 мин. 1,3 сек. хватило для уверенной победы в забеге на 1500 м.

2023 год, Филиппины: таиландец Джанпрам Саванг и казахстанец Сергей Поликарпов. Спустя два года оба ветерана снова завоевали по три золота

А третье золото Поликарпов завоевал за пределами стадиона, где проводились соревнования по бегу на шоссе на дистанции 10 км. Его результат - 36.48,56.

Две золотые медали на счету Куляш Тулебаевой, которая дебютировала на чемпионате Азии в возрастной группе 60 лет - 64 года. Ей не было равных в новой для нее группе на дистанции 5000 м (24.51,87) и 10 км (47.48,56). А компанию на пьедестале на обеих дистанциях ей составила Елена Гичёва, показавшая третий результат в беге на 5000 м (27.40,2) и второе время в беге по шоссе (55.33,14). Кроме этого, Тулебаева стала бронзовым призером на дистанции 1500 м с результатом 6.34,9, а Гичёва завоевала «бронзу» в стипль-чезе на 2000 м (11.13,17), финишировав перед этим четвертой на «полуторке» (7.22,85).

Также выступавшая в новой для себя возрастной группе 65-69 лет Римма Воеводина стала серебряным призером в беге на 10 км (55.33,61) и завоевала бронзовую медаль на дистанции вдвое короче (27.52,79), а также финишировала четвертой в забеге на 1500 м (7.33,88).

Зауреш Шагатаева была близка к завоеванию наград в забегах на спринтерских дистанциях, став четвертой на 200-метровке (34,81) и заняв восьмое место на 100-метровке (16,4). Но, «размявшись» в этих стартах, она вместе с Тулебаевой помогла команде Казахстана завоевать бронзовые медали в эстафете 4х100 м в возрастной группе 60 лет и старше - 1.06,8. Еще одну «бронзу» в общий зачет казахстанской сборной принес костанайский квартет в составе Шагатаевой, Тулебаевой, Гичёвой и Воеводиной, показавший третий результат в возрастной группе 60 лет и старше в эстафете 4х400 м - 5.59,9.

Александр Никитин, который через шесть дней после завершения чемпионата Азии отметил свой 75-летний юбилей, выступал в Индии в возрастной группе 70 лет - 74 года, и показал достойные результаты - 5000 м (30.46,47 - 10-е место), 1500 м (7.35,56 - 12-е место) и 10 км (58.35,67 - 6-е место). Начнись соревнования на неделю позже, и он непременно претендовал бы на призовые места на всех трех дистанциях.

Как и Сергей Поликарпов, по три золотые награды в Индии из казахстанских участников завоевали проживающий в Эстонии Валерий Жумадилов (возрастная группа 60 лет - 64 года; 100 м - 12,8 сек., 200 м - 25,86 сек. прыжки в высоту - 1 м 48 см).

По два золота на счету участника летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Евгения Лабутова из Алматы (40 лет - 44 года, толкание ядра - 14 м 59 см, метание диска - 53 м 84 см), Марата Балтабаева из Астаны (75-79 лет, 5000 м - 25.42,99, 10 км - 51.10,26), Ирины Юнгкинд из Кызылорды (50 лет - 54 года, прыжки в высоту - 1 м 30 см, 300 м с барьерами - 58,44) и Любови Комковой из Караганды (60 лет - 64 года, 800 м - 3.01,17, 1500 м - 6.11,8).

В медальном зачете сборная Казахстана заняла пятое место. А сильнейшей, как и два года назад, стала хозяйка чемпионата - команда Индии, на счету которой 814 медалей (270 золотых, 260 серебряных и 284 бронзовых). Второе место у сборной Шри-Ланки - 139 медалей (40 золотых, 54 серебряных и 45 бронзовых). А третьей была команда Таиланда - 77 медалей (40 золотых, 26 серебряных и 11 бронзовых).

Ветераны легкой атлетики Казахстана на стадионе имени Джавахарлала Неру в Ченнаи (Индия)

Интересно, что три золотые медали в таиландской команде завоевал Джанпрам Саванг, которому исполнилось в этом году 105 лет и который выступал в Индии в беге на 100 м, а также в соревнованиях по толканию ядра и по метанию диска. Он, как и два года назад, стал старейшим участником чемпионата Азии среди мастеров.

Костанайских триумфаторов XXIII чемпионата Азии по легкой атлетике среди мастеров тепло встретили на родной земле любители бега, представители спортивной общественности и родные, пожелавшие ветеранам здоровья и дальнейших успешных выступлений многие годы. Тем более, что есть на кого равняться.

