Они учатся быть взрослыми и брать ответственность за свои поступки. Они только формируют мировоззрение и строят планы на жизнь. Кто они? Организаторы не делали акцента, но именно эта категория авторов дала бóльшую часть экспонатов выставки «Лучше, чем гении», которая открылась 21 ноября в картинной галерее Костаная.

47 лет назад Лисаковская детская художественная школа (ДХШ) стала первой в области и третьей в Казахстане. Передовые позиции по многим параметрам мастера из этого города удерживают и по сей день.

Елена Николенко. ''Портрет Алины''. Бумага, масляная пастель

Я моментально заметил сходство портрета с одной из приглашённых. Спрашиваю: «Это вы?» - «Да». Алину НИКОЛЕНКО, которая восьмой год преподаёт в ДХШ рисование, декоративно-прикладное искусство и компьютерную графику, изобразила мама…. Елена Анатольевна тоже работает педагогом в той самой знаменитой «художке» – в перечне её дисциплин история изобразительного искусства и станковая композиция.

- Вокруг нас работы педагогов и их учеников. Есть полотна и моих воспитанников, - показывает Алина, - вот, например, оригинальная аппликация Кати Бирваген. Я преподаю и у младших, и у старших учеников. Я вообще люблю искусство во всём разнообразии, поэтому не могу сказать, чтó мне ближе - только графика или только живопись маслом. Да и вообще в нашей художественной школе каждый педагог – универсал, способен вести любой предмет. Хотя есть и специализация.

Ольга Бондаренко (15 лет). ''Город детства''. Смешанная техника, аппликация

Именно поэтому, упреждает мой следующий вопрос Алина, в экспозиции из более сотни работ много разножанровых:

- Это чтобы показать всё, чему мы учим. Мы привезли больше, но зал, к сожалению, не вместил всего. Начинаем с младших классов, в основной программе воспитанники изучают основы академического рисунка, а также станковую и прикладную композицию, скульптуру. По некоторым работам заметно, что дети знакомятся с историей искусства. Под влиянием этой темы ученики даже выбирают сюжеты для дипломных проектов.

Лисаковцы впервые выставились «всей школой». Ретроспектива – это когда можно оглянуться назад: на вернисаже работы воспитанников ДХШ прошлых лет. Пусть и говорили выступавшие, что авторы представлены разными возрастами, я всё же отметил: полотна, «сделавшие» вернисаж, принадлежат тем, кто вступает (или вступал) в мир серьёзной, взрослой живописи, - тинейджерам от 13-ти до 15-ти.

Зарина Нурманова (14 лет). ''В раздумье''. Холст, масло

- Вот посмотрите, я не мог оторваться: девочка четырнадцати лет изобразила невесту, - делится наблюдениями пейзажист и график Иван ФИГОЛЬ. – Можно попытаться порассуждать, о чём думает её героиня: "А верен ли мой выбор? Поняла ли я своего избранника, приняла ли будущим спутником всей жизни? И какою она станет?" Заметьте, эти серьёзные, нешуточные раздумья отображены на холсте непринуждённо положенными красками без определённого акцента на какой-либо детали. И эта внешняя лёгкость парадоксально соседствует с глубиной проблемы… Эта работа появилась несколько лет назад, а сейчас её автор – состоявшийся живописец.

Екатерина Бирваген (15 лет). ''Лисаковск''. Коллаж

- А гляньте, какая здесь интересная техника, - художник-любитель Анатолий ЧЕРНУШКА показывает на аппликацию «Лисаковск». – Молодые люди не боятся экспериментировать. Для 15-летнего возраста эта картина - приличного уровня. Да, Лисаковск - он всегда шёл в передовых. Молодцы, ребята!

Жанаргуль Шаекенова (15 лет). ''Гармония этноритма в городе''. Смешанная техника

За 47 лет существования школы лисаковцы выстроили настоящий дом творчества и накопили что показать миру. Они обрели бесценный педагогический опыт, разработали и обкатали методики, создали художественный фонд… Каждый из восьми преподавателей – уникум, океан мастерства и кладезь профессионализма: Екатерина Харламова ведёт графику и лепку, Юрий Гейс – скульптуру, Валентина Богатько – рисунок, директор школы Светлана Карженкова преподаёт живопись и станковую композицию, те же дисциплины у завуча Ирины Кропотовой.

Варвара Егорова (13 лет), ''Автопортрет''

- А потому что невозможно быть хорошим педагогом, если ты сам не рисуешь, - подсказала мне Алина.

Вместе со специалистами музея истории и культуры Верхнего Притоболья ученики ДХШ выезжали на раскопки. Совместная работа с археологами и хранителями музея дала не только экзотический пленэр, но и три тематические выставки: «Культура кочевников», «Юные художники о немецких традициях» и «Юные художники о культуре славян».

Дарья Чернышёва (15 лет). ''Мечты''. Бумага, акварель

Школа выпустила более 900 юных мастеров, многие из которых стали живописцами, дизайнерами, модельерами, архитекторами – «наш золотой фонд», как их называют вчерашние преподаватели. Многие воспитанники ДХШ продолжают профессиональное образование в колледжах и вузах Казахстана и зарубежья. А некоторые далече залетели: есть и Питер, и Южная Корея… Прямо на этом открытии наградили двух девушек, занявших призовые места на конкурсе в Японии.

- Наших детей знают повсюду, - говорит директор художественной школы Светлана КАРЖЕНКОВА. – Это Япония, Чехия, Польша, Индия, Китай, Россия, Турция… Жаль, что наши лучшие работы отосланы на международные конкурсы. Уникальный дар школы – притягивать незаурядных людей, а главная задача ДХШ – это воспитание творческого мышления, обучение серьёзному мастерству. Мы горды тем, что школа даёт отличную профессиональную подготовку ребятам. И ведь именно они творят современную историю искусства!

Аружан Кайдаулова (14 лет). ''Невеста''. Холст, масло

Экспозиция «Лучше, чем гении» будет наглядно доказывать это ещё месяц на втором этаже картинной галереи.

Кристина Чикишева. ''Натюрморт с колесом''. Бумага, акварель

Марина Афанасьева (14 лет). ''Казахский натюрморт''. Ивертирование фетра

Фото автора