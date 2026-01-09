764,8 млн тенге хочет заплатить полиция Костанайской области за аренду видеорегистраторов, передает корреспондент КазТАГ.

Фото: gov.kz

«Заказчик – ГУ «Департамент полиции Костанайской области министерства внутренних дел Республики Казахстан»; наименование – услуги по аренде оборудования и принадлежностей для видеозаписи; дополнительная характеристика – аренда носимых видеорегистраторов на базе смартфона (1036 ед); цена за единицу – 764 848 275,85», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет в период с 14 по 21 января.