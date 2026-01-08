В Казахстане зафиксирован всплеск единовременных пенсионных выплат с целью оплаты радиохирургических методов лечения. Речь идет о формах лучевой терапии – таких методах, как гамма-нож и кибернож (с их помощью, к примеру, оперируют больных с опухолями), передаёт Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Внезапная активность заявок на радиохирургию

Согласно данным Первого кредитного бюро, в декабре 2025 года было исполнено 7154 заявок на использование пенсионных излишков для оплаты радиохирургии на общую сумму около 5,6 миллиарда тенге.

"Показатели за один месяц оказались несравнимо более высокими, чем результаты за все время действия программы изъятий: к 1 декабря общий накопленный итог по этой категории выплат составлял всего 507 исполненных заявлений на 548 миллионов тенге", - отмечают аналитики.

В ноябре наблюдалась предварительная активизация: 236 заявлений на 204 миллиона тенге, тогда как в среднем по 2025 году показатель не достигал и 10 заявлений в месяц.

Запрет на использование пенсионных

Эксперты связывают резкий рост с серией запретов на использование пенсионных средств для отдельных направлений. Аномалии начались после запрета в сентябре 2025 года выплат на стоматологические услуги из-за выявленных фальсификаций. Затем выросли изъятия на офтальмологию; приём заявок по лечению глазных заболеваний остановили в начале декабря 2025 года. В ноябре отметился всплеск по пластической хирургии; с середины декабря 2025 года и это направление ограничено.

Альтернативные направления использования ЕПВ

Казахстанцы по-прежнему могут направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные и дорогостоящие виды лечения, включая:

лечение орфанных заболеваний;

радионуклидную и радиойодтерапию;

радиохирургическое лечение;

протонную терапию.

Кроме того, остаётся возможность использования ЕПВ для улучшения жилищных условий: покупки жилья, частичного или полного погашения ипотеки, а также пополнения депозита в "Отбасы банке" с целью дальнейшего приобретения недвижимости.