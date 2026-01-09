Новости

В каких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов Великой Отечественной войны

9 января 2026, 10:14 |  Государство

По данным Минтруда, на начало января в Казахстане проживали 54 участника Великой Отечественной войны (16 из них – инвалиды ВОВ). Больше всего ветеранов ВОВ на сегодняшний день проживает в Алматы, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos 

В их число ещё входил Фёдор Щеглов, который умер 6 января в возрасте 98 лет. Он был последним ветераном ВОВ в Северо-Казахстанской области. Также, по официальным данным, не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Абайской, Улытауской областях и Шымкенте.

В остальных регионах страны проживают:

  • Алматы – 12 ветеранов ВОВ;
  • Алматинская область – 9;
  • Восточно-Казахстанская область – 5;
  • Павлодарская область – 5;
  • Карагандинская область – 4;
  • Костанайская область – 4;
  • Астана – 3;
  • Западно-Казахстанская область – 3;
  • Туркестанская область – 3;
  • Мангистауская область – 2;
  • Акмолинская область – 1;
  • Жамбылская область – 1;
  • Жетысуская область – 1.

Ещё в октябре 2025 года в Казахстане насчитывалось 86 ветеранов Великой Отечественной войны, а год назад – 120. Сейчас ветеранам Великой Отечественной войны в основном около 100 лет.