В каких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов Великой Отечественной войны
По данным Минтруда, на начало января в Казахстане проживали 54 участника Великой Отечественной войны (16 из них – инвалиды ВОВ). Больше всего ветеранов ВОВ на сегодняшний день проживает в Алматы, передает Informburo.kz.
В их число ещё входил Фёдор Щеглов, который умер 6 января в возрасте 98 лет. Он был последним ветераном ВОВ в Северо-Казахстанской области. Также, по официальным данным, не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Абайской, Улытауской областях и Шымкенте.
В остальных регионах страны проживают:
- Алматы – 12 ветеранов ВОВ;
- Алматинская область – 9;
- Восточно-Казахстанская область – 5;
- Павлодарская область – 5;
- Карагандинская область – 4;
- Костанайская область – 4;
- Астана – 3;
- Западно-Казахстанская область – 3;
- Туркестанская область – 3;
- Мангистауская область – 2;
- Акмолинская область – 1;
- Жамбылская область – 1;
- Жетысуская область – 1.
Ещё в октябре 2025 года в Казахстане насчитывалось 86 ветеранов Великой Отечественной войны, а год назад – 120. Сейчас ветеранам Великой Отечественной войны в основном около 100 лет.
