По данным Минтруда, на начало января в Казахстане проживали 54 участника Великой Отечественной войны (16 из них – инвалиды ВОВ). Больше всего ветеранов ВОВ на сегодняшний день проживает в Алматы, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

В их число ещё входил Фёдор Щеглов, который умер 6 января в возрасте 98 лет. Он был последним ветераном ВОВ в Северо-Казахстанской области. Также, по официальным данным, не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Абайской, Улытауской областях и Шымкенте.

В остальных регионах страны проживают:

Алматы – 12 ветеранов ВОВ;

Алматинская область – 9;

Восточно-Казахстанская область – 5;

Павлодарская область – 5;

Карагандинская область – 4;

Костанайская область – 4;

Астана – 3;

Западно-Казахстанская область – 3;

Туркестанская область – 3;

Мангистауская область – 2;

Акмолинская область – 1;

Жамбылская область – 1;

Жетысуская область – 1.

Ещё в октябре 2025 года в Казахстане насчитывалось 86 ветеранов Великой Отечественной войны, а год назад – 120. Сейчас ветеранам Великой Отечественной войны в основном около 100 лет.