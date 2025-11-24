Новости

Штраф заплатит водитель автобуса за наезд на пешехода в Костанае

24 ноября 2025, 17:17 |  Происшествия

ДТП произошло утром 24 ноября на пересечении улиц Тәуелсіздік и С. Нурмагамбетова (бывш. Дзержинского - "НГ"). Водитель маршрутного автобуса №11 выполнял поворот, когда наехал на 43-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавший получил травмы.

-  По результатам рассмотрения материалов водитель привлечён к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходу. Ему назначен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге), - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Костанайской области.  - Напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и повышенного внимания на участках с пешеходными переходами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)