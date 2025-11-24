Штраф заплатит водитель автобуса за наезд на пешехода в Костанае
24 ноября 2025, 17:17 | Происшествия
ДТП произошло утром 24 ноября на пересечении улиц Тәуелсіздік и С. Нурмагамбетова (бывш. Дзержинского - "НГ"). Водитель маршрутного автобуса №11 выполнял поворот, когда наехал на 43-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавший получил травмы.
- По результатам рассмотрения материалов водитель привлечён к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходу. Ему назначен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге), - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Костанайской области. - Напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и повышенного внимания на участках с пешеходными переходами.
