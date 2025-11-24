Небольшие осадки в виде снега и дождя прогнозируют синоптики во вторник, 25 ноября, на западе и севере области. На следующий день площадь осадков расширится и затронет уже и восточные районы. Кроме того, в ближайшие два дня ожидается туман и гололед.

В областном центре во вторник и среду без осадков, переменная облачность.

- Температура воздуха во вторник по области ночью составит -2..+3, на севере и востоке -5 градусов, днем +3..+8, на юге +11 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – В среду ночью и днем температура будет в одинаковых пределах: -3..+2 градуса.

В Костанае в ближайшие два дня ночью ожидается 0..-2 градуса, днем во вторник +5..+7, в среду 0..+2 градуса.

Ветер 25 ноября ожидается юго-восточный, с переходом на юго-западный, 26 ноября – северо-западный. Скорость ветра по области составит 9-14 м/с, на севере и востоке до 15-20 м/с. В Костанае ветер будет чуть тише – 7-12 м/с.

Фото Игоря НИДЕРЕРА