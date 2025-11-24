В регионе продолжают внедрять меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Одной из таких инициатив стало искусственное сужение проезжей части на наиболее аварийных участках дорог - метод, который начали применять около полугода назад по инициативе МВД РК.





По информации Департамента полиции области, пилотные зоны на трассах "Костанай - Аулиеколь - Сурган" и "Костанай - Рудный - Денисовка" уже демонстрируют положительный эффект. Полицейские отмечают, что водители стали заметно осторожнее: чаще снижают скорость и внимательнее реагируют на дорожную ситуацию.



- Технология основана на визуальном воздействии - установленные временные ограждения создают ощущение узкой проезжей части, - отмечают в ведомстве. - Этот психологический эффект заставляет автомобилистов инстинктивно уменьшать скорость, что снижает вероятность ДТП. Подобные решения широко применяются в европейских странах и считаются эффективным инструментом профилактики аварийности. Казахстан также начал внедрять данный подход в свою дорожную инфраструктуру.





В Департаменте полиции подчёркивают, что цель метода - прежде всего безопасность всех участников дорожного движения, а не создание сложностей для водителей.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области