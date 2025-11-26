Костанайские врачи скорой помощи жалуются, что их стали часто вызывать без реальной необходимости. Например, чтобы сделать ЭКГ или получить освобождение от школы для ребенка. Нужно ли ужесточить ответственность за ложный вызов врача? Да. По-другому наши люди не понимают и не начнут ценить работу скорой.

Скорее да. Но нужны показательные процессы, чтобы другим неповадно было.

Скорее нет. Штрафа в размере 60 МРП (235 920 тенге) и так вполне достаточно.

Нет. Пациенты будут бояться вызвать врачей даже при необходимости.

