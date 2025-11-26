Новости

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце месяца в Костанае

26 ноября 2025, 11:16 |  Общество

Очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет 29 ноября в областном центре, сообщает отдел предпринимательства акимата Костаная.

Горожанам обещают продажу свежих овощей, фруктов, мяса, мёда, молочной продукции и других товаров.

Место проведения последней осенней ярмарки - центральная площадь Сити-центра. Начало в 9:00.

Фото Ксении РЕБИК