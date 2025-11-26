Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце месяца в Костанае
26 ноября 2025, 11:16 | Общество
Очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет 29 ноября в областном центре, сообщает отдел предпринимательства акимата Костаная.
Горожанам обещают продажу свежих овощей, фруктов, мяса, мёда, молочной продукции и других товаров.
Место проведения последней осенней ярмарки - центральная площадь Сити-центра. Начало в 9:00.
Фото Ксении РЕБИК
Последние новости
26.11.25 10:44 "Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
26.11.25 09:02 "Стреляют без разговоров": депутат оправдал усыпление собак сомнительными "зарубежными примерами"
25.11.25 21:00 Представители шорт-трека Костанайской области стали победителями этапа Кубка мира среди юниоров
25.11.25 17:16 Сельчанин из мести сжег чужое сено в Костанайской области
25.11.25 16:24 Движение в колонне и ограничение скорости грузовиков - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
25.11.25 15:22 В Костанае депутаты гордятся утверждением сниженной ставки налога по упрощенке. А у налоговиков свои итоги
25.11.25 14:03 Костанайские мастера маленькой ракетки стали призерами Сурдлимпиады в командных соревнованиях по настольному теннису
25.11.25 13:07 Подрывая авторитет мундира - В избиении полицейского при исполнении обязанностей обвиняются двое мужчин в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.