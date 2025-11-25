Сотрудники Института географии Нацакадемии наук Азербайджана говорят, что отступление воды в Каспийском море — не временное явление, а часть масштабных процессов, которые могут изменить облик региона. Об этом пишет азербайджанский новостной портал Minval, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Сотрудники института объясняют снижение уровня воды активными тектоническими процессами.

По их словам, Каспий находится в зоне молодого горообразования: Кавказские горы продолжают расти и именно эта тектоническая активность влияет на отступление воды.

"Каспийское море расположено в активной тектонической зоне. Поскольку процесс горообразования на Кавказе не завершён, мы наблюдаем снижение уровня воды. А тектонические процессы — крайне длительные", — отметил научный сотрудник Института Мирнух Исмаилов.

Исмаилов считает, что в будущем Каспийское море может разделиться на две отдельные водные системы — северную, в Дербендской впадине, и южную, в Лянкяранской. Процесс этот растянут во времени, но неизбежен при сохранении текущей динамики.

Другой сотрудник Института географии, Эльнур Джафаров, добавляет, что уровень воды может опуститься настолько, что море отступит от береговой линии более чем на 30 километров.