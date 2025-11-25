Житель района Беимбета Майлина решил так отомстить женщине, которая не захотела брать его на работу в качестве пастуха. Он сжег несколько стогов сена и вагончик, в котором находили вещи двух людей. Дело в отношении М. за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, на днях рассмотрел районный суд.

Согласно материалам дела, М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 25 августа на полевом стане крестьянского хозяйства вблизи села Красносельское из неприязненных отношений к Л. поджёг три стога сена общим весом 14 тонн, принадлежащие Л., а также передвижной вагончик, внутри которого находилось имущество, принадлежащее Л. и С.. Таким образом подсудимый причинил материальный ущерб Л. на общую сумму 932 800 тенге, а потерпевшему С. на сумму 101 000 тенге.

Во время судебного процесса подсудимый признал свою вину и иск о возмещении ущерба.

- Суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание, чистосердечное раскаяние. В качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, рецидив преступлений, совершение правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба областного суда. - Суд признал М. виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в учреждении максимальной безопасности. В действиях лица признан рецидив преступлений, так как ранее он уже осуждался к лишению свободы за совершение тяжкого преступления..

Гражданский иск суд удовлетворил в полном объеме.

Приговор еще не вступил в законную силу.