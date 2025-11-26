Автобусы, которые возят людей в населенные пункты Костанайского района и в Рудный, не должны иметь отношения к бюджету областного центра. О том, что с ними надо сделать, рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

На встрече главы области с населением города он отчитался о том, что на сегодня дала проводимая с июня 2025 года оптимизация автобусных перевозок в Костанае.

За 4 месяца, по его словам, высвобождено 267 млн тенге субсидий, по году планируют сэкономить около миллиарда. Оптимизация коснулась графика движения по 14 маршрутам из 20 городских.

- В июле между акиматом, ТОО «AlemPay» и Ассоциацией пассажирского транспорта заключено соглашение о диспетчеризации и мониторинге пассажирского транспорта. Были выявлены недочеты и перекосы в прежних графиках движения. Это бурно в городе обсуждалось. Но результат есть... Раньше наполняемость маршрутов была от 40 до 60%. Если бы перевозки не субсидировались, то можно было бы оставить так. Но так как это субсидируется, и немалыми деньгами - 5,4 млрд в прошлом году выделено областным бюджетом на субсидии, мы оптимизировали маршруты по времени, чтобы увеличить заполняемость. «Красные» зоны по заполняемости утром, в вечерние часы были всегда... Это общественный транспорт, он должен ходить с нагрузкой, он не может ходить, чтобы заполненными были только сидячие места... 17 автобусов были сняты с маршрутов и половина их перенаправлены на другие, где был недостаток машин - на маршруты №№ 3, 19, 103. Мониторинг ведем и сейчас. Оптимизация дала не экономию, а правильное расходование бюджетных средств, - настаивал Жундубаев.

Сейчас в Костанае 38 маршрутов, из которых 20 являются городскими, а 18 пригородными. Вот на эти последние акимат тоже обратил пристальное внимание с точки зрения «правильности расходования бюджетных средств».

- Автобусы из Костаная идут, допустим, в Садчиковку - это 25 км от областного центра, во Владимировку - 48 км, в Рудный - 40 км, в Московский - 48 км. Мы обслуживаем городским транспортом поездки в другой город и в пять поселков Костанайского района, что в корне неправильно, - говорил аким. - Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог надо взять на свое обеспечение 6 маршрутов, по которым автобусы осуществляют перевозки конкретно в другие населенные пункты.

Марат Жундубаев попросил у акима области содействия в решении этого вопроса. При этом для маршрутов в Тобыл и Заречное сделал исключение, потому что «они хотя бы рядом с Костанаем».

Фото из архива "НГ"