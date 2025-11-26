Вспышка простудных заболеваний, объявленная 19 ноября «сезонной, прогнозируемой и контролируемой», показывает быстрый рост. По информации пресс-службы СЭС, актуальных данных о динамике заболеваемости простудными заболеваниями в регионе на последние дни нет.

19 ноября: всё под контролем

Напомним, руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермухамбет ДАУЛЕТБАЕВ заявил 19 числа уходящего месяца о том, что ситуация соответствует общим закономерностям сезонного подъёма:

- За последнюю отчётную неделю (11-16 ноября – «НГ») зарегистрировано 7 336 случаев ОРВИ, что в 1,4 раза превышает уровень предыдущей недели. В структуре выявленных случаев заболевания преобладают риновирусы (68%), вирусы парагриппа (18%), бокавирус (18%) и аденовирус (6,6%). Пик заболеваемости ОРВИ приходится, как правило, на январь-февраль, но в этом году он сдвинется на более ранние сроки.

И всё, больше никакого «прогноза» хотя бы на ближайшие дни.

- Руководителям организаций образования необходимо проводить ежедневный мониторинг посещаемости среди учащихся и сотрудников с выявлением причины отсутствия и информированием медицинских организаций, - заявила замруководителя областного управления образования Данагуль СЮНДИКОВА на брифинге 19 ноября, - а также организовать своевременное отстранение от учебных занятий детей с признаками ОРВИ, гриппа или COVID-19. Каждая школа или колледж в период подъёма заболеваемости должны руководствоваться следующими нормами: при регистрации в течение одного инкубационного периода от 20 до 30% заболевших от численного одного класса или группы отменяется кабинетная система обучения и запрещается приём новых детей в эти классы или группы в течение 10 календарных дней. В случаях, когда число заболевших превышает указанные нормы, школа или колледж самостоятельно издаёт приказ о переходе класса или группы на дистанционное обучение.

24 ноября: все школы перевести на дистант!

Уже 24 ноября управление здравоохранения заявляет, что темпы роста числа простудных заболеваний увеличились. Если неделя с 11 по 16 ноября дала рост в 1,4 раза, то семь дней с 17 по 23 числа этого месяца показали 1,8, причём 61,9% заболевших за тот период – дети.

По официальным данным, на прошлую неделю в области зарегистрировано 10 512 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости - 1 264,9 на 100 тыс. населения (ещё семь дней назад было 5 545 случаев, показатель на 100 тыс. населения – 667).

В итоге вечером 24 ноября педагоги обнародовали такое решение:

«Отдел образования Костаная сообщает, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, а также увеличением повторных случаев заболеваний как среди учащихся, так и среди педагогических работников, на основании совместного решения педагогических советов и директоров организаций образования города принято решение о переводе учебных занятий с 25 ноября до конца текущей недели в дистанционный формат. Эта мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. В конце текущей недели ситуация будет изучена, и в зависимости от эпидемиологической обстановки принято дальнейшее решение о формате обучения. Всего в дистанционный формат переведены 37 общеобразовательных школ Костаная».

По информации пресс-службы управления образования, на 24 ноября 2 колледжа (Костанайский колледж сферы обслуживания (30,15% заболевших), Костанайский политехнический высший колледж (30,85%) находятся на дистанционном обучении. В 4 колледжах 17 групп перешли на дистанционный формат обучения (Костанайский индустриально-педагогический колледж - 4 группы; Костанайский строительный колледж – 1 группа; Костанайский высший педагогический колледж - 2 группы; Костанайский высший колледж Казпотребсоюза - 10 групп).

26 ноября: на онлайне 54 097 учащихся и 3 866 студентов

Уже через 2 дня, 26 ноября, пресс-служба управления образования обновила данные: из 431 школы области 57 полностью перешли на дистанционный формат обучения, а это все 37 школ Костаная с контингентом 35 679 учащихся, а также 20 школ Алтынсаринского, Карабалыкского, Костанайского, Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского районов и района Б. Майлина. Еще в 98 школах на дистанционный формат переведен 841 класс с контингентом 15 053 школьника. Таким образом, 26 ноября на онлайн-обучении находилось уже 54 097 учащихся.

По информации того же ведомства, из 20 984 студентов колледжей 3 866 человек, или 18%, на больничном. Это меньше упомянутой критической отметки в 20-30% (кстати, довольно размытой), при достижении которой руководства учебных заведений сами определяют текущий формат обучения. 26 ноября на онлайн-формате обучения находилось всего 3 колледжа (Костанайский колледж сферы обслуживания, Костанайский политехнический высший колледж, Костанайский высший колледж Казпотребсоюза). Еще в четырех колледжах перешли на дистанционный формат 11 групп (Житикаринский политехнический, Костанайский индустриально-педагогический, Костанайский сельскохозяйственный и Костанайский строительный).

Что дальше?

По информации пресс-службы СЭС, актуальных данных о динамике заболеваемости простудными заболеваниями в регионе на этот день нет. «Цифры считаются от недели к неделе», - заявила пресс-секретарь.

Судя по публикуемым анонсам для масс-медиа, какой-либо отмены мероприятий с участием молодёжи в Костанайской области также не планируется. Отметим, что масочный режим игнорируют на всех массовых мероприятиях, которые сейчас проводят в Костанае.

Фото автора