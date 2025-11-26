По прогнозам синоптиков, в четверг, 27 ноября, осадки не ожидаются. В пятницу, 28 ноября, на западе и севере области пройдут смешанные осадки, движение автотранспорта затруднит гололёд.

В субботу, 29 ноября, на западе и севере ночью ожидается снег, днём снег и дождь, низовая метель, гололёд.

Все ближайшие трое суток в ночные и утренние часы прогнозируется туман на севере, юге и востоке.

В Костанае в ближайшие три дня без осадков.

- В четверг ночью по области будет 1-3 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём ожидаем -2…+3 °С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до 5-10 градусов ниже нуля, днём будет -2…+3 °С, на западе -5 °С. В ночь на субботу термометры покажут 0…-5 °С, днём ожидаем 0…+5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -1…-3 °С, днём 0…+2 °С. В пятницу: ночью -5…-7 °С, днём -1…+1 °С. В субботу: ночью -2…-4 °С, днём 0…+2 °С.

Ветер в ближайшие трое суток ожидается северо-западный скоростью 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ