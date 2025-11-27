Сотрудники полиции при взаимодействии с прокуратурой пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной заготовке и реализации древесины, сообщает Polisia.kz.

По оперативным данным, один из участников группы, получивший на аукционе право на обработку участка лесного фонда, использовал это разрешение, как прикрытие для незаконной вырубки лесных насаждений.

Установлено, что фигуранты осуществляли заготовку древесины породы “сосна” в Аулиекольском районе и ее дальнейшую реализацию через подконтрольные каналы.

В рамках следственных действий изъяты спецтехника, транспортные средства, заготовленная древесина, а также документация, связанная с оборотом сырья и его вырубкой.

В полицию доставлены 20 фигурантов, среди которых предполагаемые организаторы, исполнители и посредники. Получены показания и собраны доказательства, подтверждающие существование незаконной схемы.

Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, устанавливается точный объём вырубленного леса и размер причинённого государству ущерба.

МВД держит на постоянном контроле вопросы сохранения лесного фонда и защиты природных экосистем страны.

Работа в данном направлении будет продолжена.